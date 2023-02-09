民進黨中執會通過，要求未來總統、立委登記初選時，參選人要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，同意授權審查小組進行相似度比對，但不溯及既往。中天主持人盧秀芳好奇說，假設總統蔡英文卸任後某一天還想選，會怎麼填聲明書呢？

主持人盧秀芳9日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，想到一個有趣的問題，假設蔡英文在這一任當完，還有點政治生命，還有點政治動能，若她還想選，她就要簽聲明書 。至於蔡英文會怎麼填她倫敦的學位， 盧幫忙簽的結果如下：

「本人蔡EE 已取得下列大專院學校研究所以上之學位，自最高學歷依序排列：

倫敦政治經濟學院法學博士(畢業於1983年)

康乃爾大學法學院法學碩士 (畢業於1980年)

台大法學院法律學系法學士 (畢業於1978年)」

媒體人黃揚明指出，學術倫理聲明書有兩種解套方式，一個叫「不選」，像蔡英文不會再參選，若換一個黨主席，這個規定就改掉了。

黃揚明接著表示，另外一種方式，今年底拿到選舉公報，就要認真比對一下。有沒有哪一位候選人上屆是碩士，這一屆變成學士。甚至沒有看到學位撤銷，若候選人自行撤銷，這種一定有鬼。所以在野黨要認真一點，只要看到有這種狀況，要趕快拿論文去比對，民進黨沒有辦法去查這一塊，就交給在野黨去監督。