值得注意的是，廣達1月營收不僅跌破千億元大關、更是八個月來低點，以目前筆電需求還是高階勝過低階來說，以消費性筆電為出貨主力的廣達，筆電出貨量是否將季減超過2成，仍有待觀察。

台驊1月營收年月雙減 估下半年運輸需求提升
訂單能見度維持高檔 維田Q1業績可望逐月回升
鈞興-KY 1月營收創春節當月營收次高 Q1營運審慎樂觀
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