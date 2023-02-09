值得注意的是，廣達1月營收不僅跌破千億元大關、更是八個月來低點，以目前筆電需求還是高階勝過低階來說，以消費性筆電為出貨主力的廣達，筆電出貨量是否將季減超過2成，仍有待觀察。
廣達1月筆電出貨量腰斬 營收年減1成
在農曆年假與需求低迷影響下，廣達1月筆電出貨量下滑至310萬台，比去年同期大減48％，然而伺服器、車用電子在去年下半年成長爆發後，目前的營運規模都比去年同期大上不少，即使筆電出貨量大減，廣達1月營收仍有900.07億元，僅年減10.6％。
在農曆年假與需求低迷影響下，廣達1月筆電出貨量下滑至310萬台，比去年同期大減48％，然而伺服器、車用電子在去年下半年成長爆發後，目前的營運規模都比去年同期大上不少，即使筆電出貨量大減，廣達1月營收仍有900.07億元，僅年減10.6％。
值得注意的是，廣達1月營收不僅跌破千億元大關、更是八個月來低點，以目前筆電需求還是高階勝過低階來說，以消費性筆電為出貨主力的廣達，筆電出貨量是否將季減超過2成，仍有待觀察。
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