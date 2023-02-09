在農曆年假與需求低迷影響下，廣達1月筆電出貨量下滑至310萬台，比去年同期大減48％，然而伺服器、車用電子在去年下半年成長爆發後，目前的營運規模都比去年同期大上不少，即使筆電出貨量大減，廣達1月營收仍有900.07億元，僅年減10.6％。