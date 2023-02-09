靠肚子吃飯？有男子在一處施工現場，遠遠看到有名裝修師傅穩穩地站在鋁梯上面，讓他有些好奇地往前走近一看，原來是師傅挺著渾圓的大肚子，以及露出部分肚皮，他表示「終於知道答案了」；對此網友也笑稱「這叫配重，傻傻的」、「40年的功力都累積在裡面了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，他表示遠遠看到1名裝修師傅穩穩的站在鋁梯上，他好奇的往前靠近一看「才知道答案！」；從原PO上傳的照片可見，這名裝修師傅挺著大肚子站在鋁梯上，且因為師傅雙手是往上抬施工，露出渾圓的肚皮。

有男子在工地現場看見1名裝修師傅穩穩地站在鋁梯上，他走近一看「終於知道答案了」。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「三點支撐最穩你不知道嗎？我也要來練一下」、「因為他是大富翁」、「這叫配重，傻傻的」、「接地做的很徹底」、「辛苦了，希望孩子長大以後要感謝爸爸，不過懷孕不能釘釘子喔」、「40年的功力都累積在裡面了」、「辛苦快臨盆還在工作」、「靠肚子吃飯」、「他有掛安全配重塊在前面，各位不要擔心」、「重心在前不用怕」。