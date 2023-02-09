修杰楷認真練習剪髮技巧。（TVBS提供）

王子擔任實習設計師。（TVBS提供）

謝依霖摸遍男模全身仍找不到穴位。（TVBS提供）

TVBS《來吧！營業中》第2季製作規模大升級，引發粉絲觀眾敲碗期待，開錄前主持群更是下足功夫，苦練全方位沙龍技能，以便應付真槍實彈的實境考驗。修杰楷、王子（邱勝翊）、楊銘威、謝依霖、黃柏峰、「原子少年」的蔡朕、孟維、羅奕傑日前分別拜師學藝，直呼「隔行如隔山」。

修杰楷與王子在節目中擔任實習設計師，修杰楷光是要穩拿剪髮刀就差點抽筋，更在練習過程中懷疑人生。他與王子這2位「難兄難弟」苦中作樂、認命練習，也讓「髮神」吳依霖訝異他們其實相當有剪髮天賦，稱讚：「其實我比他們2位都更緊張，但當他們第2次來上課時，拿剪刀的手法整個不一樣了，真的回家有下功夫認真練習，我為之驚艷。」

暌違2年重回螢光幕的謝依霖放話要把失去的都Hold回來，事前學習按摩時，摸遍男模全身仍找不到穴位，甚至讓男模羞喊：「還是算了？」但在按摩師傅的指導下，她逐漸上手、相當自豪手勁可以「妙手回春」，練習模樣十分搞笑。