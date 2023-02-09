日本知名迴轉壽司品牌「壽司郎」最近被一名17歲少年惡搞，亂舔店內醬油瓶、茶杯，還把口水沾到轉盤上的壽司，影片曝光引發民眾恐慌，母公司股價因此大跌。前主播陳海茵、視網膜（陳子見）近期赴日本的壽司郎用餐，發現迴轉台上已沒壽司，通通改成單點，網友看了視網膜的實況片，忍不住大呼：「好空虛喔！」

視網膜今（9日）在臉書上傳到日本壽司郎用餐的照片，桌子上有至少3盤壽司和茶碗蒸，但旁邊的迴轉台只剩廣告牌，視網膜證實：「日本壽司郎的迴轉台上都沒壽司了，全部都只能用點餐輸送到餐桌。」他把迴轉台的實況錄下，透露店家雖改變取餐方式，但生意一樣興隆，需要排隊。

網友看了大驚，紛紛留言：「好空虛喔，可以放屁孩肖像啊！」、「沒有迴轉的迴轉壽司」、「迴轉壽司都不轉了」男星炎亞綸也感慨：「抖音真的害慘世界」，視網膜回應：「世界的大挑戰。」

剛從日本返台的陳海茵，也留言認證：「壽司郎真的轉盤上都沒壽司了！」她7日在臉書表示，日本壽司郎因應少年惡搞事件，全面改為單點，並將在座位與輸送帶上加裝透明隔板，客人可隨時要求更換餐具與座位上物品。

陳海茵指出，日本網友為挽救壽司郎的生意，紛紛在社群PO到壽司郎用餐並將壽司盤疊成小山的照片，還會稱讚餐點很好吃，陳海茵也跟上這波流行，表示搶救壽司郎的活動在網路發酵後，店家的生意不跌反升，「我們造訪了兩家不同的迴轉壽司，就只有壽司郎大排長龍！」