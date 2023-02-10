金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會表示，金管會已持續督促本國銀行，優化外國人在台灣的金融服務環境，並積極推動5大友善金融服務措施。

第一，金管會已配合政府就業金卡政策，訂定「外國特定專業人才具有金融領域特殊專長的資格條件及認定原則」，使外國金融專業人才來台可享有「外國專業人才延攬及僱用法」的租稅減免、領取就業金卡等優惠。

第二，經濟部網站「Contact Taiwan」已提供外國人才來台使用金融服務的重要資訊，包括雙語分行列表、開戶所需文件、申辦金融卡或信用卡應注意事項、外匯交易及網路銀行開戶須知等內容，並定期更新。

第三，截至2022年12月底，已有23家本國銀行設置827家雙語分行，提供第一線雙語服務櫃檯及雙語金融服務，相較2020年12月底18家本國銀行設置172家雙語分行，已增加655家分行、成長3.8倍；雙語ATM設置台數為3萬306台，約占ATM總數的97%。

第四，金管會已在2022年10月25日邀集金融機構參加國發會舉辦的「提升友善外籍人士金融服務座談會」，瞭解外國人在台金融服務需求實際案例、台灣法規現況及本國銀行推動情形，持續向銀行業宣導並請銀行業參考座談會建議，落實友善外籍人士金融服務措施。

第五，為優化外國人友善金融環境，金管會已在2019年督導銀行公會修正「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」規定，開放持有晶片居留證的外國人可線上開戶，並開放網銀線上開戶可透過臨櫃雙證件進行身分驗證。

林志吉指出，目前已有銀行開發網路銀行及行動銀行英文介面且提供英文客服，開辦外國人線上開戶業務，並提供台外幣開戶、轉帳、簽帳卡等便捷服務。

為督導本國銀行更重視外國人金融服務，金管會已函請銀行公會針對優化外籍人士洽詢開戶的入口網頁、指定分行及客服專線及提供外籍人士需求的一站式金融服務或受理窗口，進行研議。（編輯：蘇龍麒）1120209