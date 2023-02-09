台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今(9日)晚間與妻子陳佩琪、市府前團隊前往台灣燈會賞燈，現任市長蔣萬安特地排開行程親自接待。蔣萬安晚間10點多於臉書發文時出包，稱非常歡迎柯文哲和「陳珮騏」帶著前市府團隊成員一起來欣賞台北燈會，並標註藝人陳珮騏臉書，修改一次仍錯誤，最後刪除貼文再重發。

蔣萬安臉書原先寫下，「非常歡迎柯文哲市長和陳珮騏醫師帶著前市府團隊成員一起來欣賞台北燈會！」標註陳珮騏，事後發現不對勁，再改成「＃陳珮琪」，似乎沒有發現將陳佩琪打錯字，10幾分鐘後將原先的文章刪除，重新PO出正確的內容，終於修改為「陳佩琪」。

蔣萬安指出，今晚微風徐徐，天氣很好，很高興柯市長賢伉儷以及許多前北市府團隊的夥伴一同來到市民廣場欣賞花燈，他特別送上禮品感謝柯市長，感謝他接下這神聖的任務，從籌備、規畫再到設計、整備等工作，花費許多心力，讓台灣燈會能在睽違23年後重返台北，點亮台北的夜晚。

蔣萬安表示，他上任後也和市府團隊立刻展開後續接手工作，努力完成這場接力賽，確保燈會期間不論人流動線、車潮規畫等，都能平安順利。我們的目標都只有一個，就是把燈會辦好，讓來自全台灣、甚至世界各地的好朋友都能好好享受台灣燈會，記錄下五彩繽紛、動人美麗的時刻，在台北留下最美好的回憶。

台北市長蔣萬安臉書發文標註陳珮騏，該貼文現已刪除。（摘自蔣萬安臉書）

台北市長蔣萬安臉書發文標註陳珮騏，事後改為＃陳珮琪，但仍把陳佩琪名字打錯，該貼文現已刪除。（摘自蔣萬安臉書）

台北市長蔣萬安臉書刪文後重發，標註陳佩琪。（摘自蔣萬安臉書）