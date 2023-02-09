甫上任的桃園市長張善政8日在介紹桃捷董事長沈志藏時，直言外界的聲音他聽到了，桃捷營運量並不高，副總卻比雙北還多，因此在用人唯才的前提下，當前只會留下一位副總。前立委郭正亮9日在《國民大會》節目強調，高雄捷運因為經營沒有賺錢，所以副總只有兩個。台灣高鐵兩個資深副總、10個副總！因為高鐵每一個處，都是用副總級聘的，可是台灣高鐵規模大多了。他直言桃捷憑什麼給人家四個副總？這真的說不通！

張善政在市政會議中多次強調，市政應「用人唯才」，同時不諱言提到，過去許多議員都一再提醒桃捷公司用人有酬庸問題，自己在秉持專業的前提下，將酬庸心態「除惡務盡」。另沈志藏也表示，4名副總當中，1名會先解除代理副總職務、回歸高級管理師；另外2名仍在勞資協議中，將會由唯一留下、暫代總經理的副總負責溝通協調。

「我剛剛查了一下，高雄捷運的副總只有兩個。」郭正亮表示，台灣高鐵兩個資深副總、10個副總！因為高鐵每一個處，都是用副總級聘的，可是台灣高鐵規模大多了。

郭正亮說，高雄捷運因為經營沒有賺錢，所以只有兩個副總。「啊你桃園憑什麼給人家四個副總？這真的說不通！」