當殖利率曲線倒掛時，代表投資者要求更高回報，以在短時間鎖住他們資金。如此動態也被投資者視為未來經濟將步入衰退的訊號。

不過高盛利率策略師柯洛帕提（Praveen Korapaty）與馬歇爾（William Marshall）就殖利率曲線模型，指稱這次倒掛代表的意義可能相反。

他們認為，交易人士對於經濟中的自然利率r*做出過時的假設。自然利率是指在不存在任何外部干預下、經濟系統最適合的利率水平。這兩人認為債券交易員將美債殖利率推到如此高程度，原因之一是認為自然利率太低。

他們在報告中提到：「投資者似乎仍固守上個周期經濟停滯與r*處在低水平的世界觀。我們相信這次周期是不同的，經濟可以支撐比目前假設更高的長期實際利率。」

如果該看法無誤，就經濟衰退機率而言，這次殖利率深度倒掛的含意與以往看法背道而馳。

不只高盛對殖利率曲線倒掛預告衰退的觀點感到質疑，曾協助開創殖利率曲線使用先河的杜克大學金融學教授哈維（Campbell Harvey）也表示，這次該指標正釋出「錯誤的訊息」。

還有部分人士指出，雖然就歷史來看，殖利率曲線倒掛預告經濟陣痛即將到來，但美國股市基本上已經避免持續性的疲軟走勢。