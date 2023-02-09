不僅業績低迷，財測也不見起色，瑞信預告由於將認列龐大的重整費用，2023年的虧損將十分巨大。受此衝擊，瑞信股價周四盤中重挫逾7％，報3.02瑞郎，過去一年來總計暴跌65％。

瑞信指出，去年第四季客戶總共撤走1,110億瑞郎的資金，客戶撤資潮主要集中在10月，有近七成的資金是在該月撤走，當時市場盛傳瑞信有財務危機。

財富管理部門的失血潮最為嚴重，單季總共遭客戶撤走927億瑞郎，遠高於市場分析師預估的619億瑞郎。

第四季資金失血爆天量後，2022年全年資金失血總額飆至1,232億瑞郎，與2021年的吸金309億瑞郎大相逕庭。

瑞信執行長柯納（Ulrich Korner）表示，去年10月客戶撤資後，銀行即啟動拓展客戶措施，其中共接觸1萬名全球財富管理客戶，瑞士當地的客戶也有5萬人。

柯納並指出，該措施已對營運帶來正面的效益，「集團整體存款業務呈現正值，亞太地區與瑞士國內都呈現淨增新資產，這一部份今年1月份尤其明顯。」

為了擺脫虧損，瑞信已啟動大規模的裁員撙節措施，總計將裁減9,000名的人力，占其5.2萬名員工的近兩成。

受認列重整費用的影響，瑞信預告2023年仍將出現鉅額虧損，瑞信財務長賈西（Dixit Joshi）表示，按照公司的策略計畫，2023年將認列16億瑞郎的重整費用，2024年再提列10億瑞郎。

摩根大通分析師艾伯豪森（Kian Abouhossein）指出，「瑞信的營運正處於相當艱困且複雜的重整階段，整個企業崩壞的速度高於外界預期，而且似乎還未止血。」