據顧能諮詢（Gartner）數據統計，因智慧手機需求下滑，全球前10大代工廠晶片採購支出在2022年減少了7.6%，占整個市場的37.2%。其中只有三星與索尼增加，其餘皆下降。備受矚目的大陸華為公司晶片採購量下滑最巨，達19.4%，顯示華為手機的麒麟晶片如外界預料己消耗殆盡。

《快科技》報導，去年調研機構Counterpoint Research公佈2022年第3季度全球智能手機AP（應用處理器）市場出貨份額報告，華為海思出貨量占比從二季度的0.4%，跌到了0%。這或許意味著，華為的麒麟手機晶片庫存，已經耗盡。

顧能高級總監分析師Masatsune Yamaji表示，2022年，通貨膨脹和經濟衰退壓力大幅削弱了對PC和智慧手機的需求，影響了全球代工廠生產，導致主要代工廠都無法提高單位產量和出貨量。

報導說，2022年的10大晶片買家較2021年未發生改變。其中，蘋果和三星電子保持前2名，華為保持在第7位置。大陸品牌中列名第1的是聯想，其次是小米。

此外，蘋果連續第4年位居半導體10大買家榜首，2022年晶片支出為670.1億美元，三星電子晶片支出增加了2.2%，位列第2，達460.65億美元。

報導指出，按購買晶片的類別劃分，記憶體（內存）是表現最差的設備類別，約占2022年半導體銷售額的25%。由於市場遲遲得不到改善，記憶體2022年下半年價格暴跌，利潤也壓縮了收入，致使收入下降10%。