公司債價格自年初以來出現反彈，反映投資者相信企業可在有限壓力下，度過即將到來的經濟頹勢。公司債重拾漲勢也多少緩解去年固定收益市場的慘況，當時持有公司債的投資人遭遇兩位數的損失。

今年來洲際交易所（ICE）投資級公司債指數已上漲3.1％，至於垃圾級公司債指數表現更佳、勁揚4.4％。

然而該情景與去年有如天地之別，當時多數公司債殖利率大舉攀升，債券殖利率與價格呈反向走勢。

去年受到利率走高與經濟衰退等兩大威脅，導致公司債價格崩跌。ICE高收益與投資級公司債指數各自重挫11％與15％。

不過最近幾周，投資者樂觀認為這兩大威協已在消退。自聯準會（Fed）上周召開決策會議後，期貨市場的利率押注凸顯投資者相信Fed的升息循環很快將步入終點，他們甚至預期Fed在年底將轉而開始調降利率。

雖然日前美國發布就業報告意外強勁，凸顯Fed仍有必要進一步升息以降溫經濟，但Vanguard資產配置經理人Michael Chang指出，失業率下滑也意味美國經濟離嚴重衰退依然很遠。加上公司的財務體質普遍轉強，也凸顯它們在這次經濟循環度過難關的能力更勝於過去幾次衰退。

此外今年讓公司債前景趨於平穩含有另一因素，就是缺乏即將到期的債券。疫情期間，許多公司趁著利率降到低位時大舉籌資，使得它們對債券進行再融資的時間向後拖延。

根據高盛研究部門統計，今明兩年約有1,060億美元高收益債券到期，大幅低於在2026到2029年到期的8,810億美元債券。這也意味經濟衰退發生時間將不會與企業進行融資同時發生，讓信用崩潰的風險可以大幅降低。