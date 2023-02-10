民進黨中執會通過總統、立委初選學倫處理機制，要求參選人簽署學術倫理聲明書，但不溯及既往。國民黨台北市議員徐巧芯表示，若賴清德不做一個「不要登記就沒事」的條款，第一個倒大楣的會是潘孟安。

徐巧芯9日在政論節目《少康戰情室》中表示，賴清德現在的做法是斷尾求生。她大膽質疑，這是一個「潘孟安條款」。很多人都知道，其實潘孟安的論文是有被比對的 ，至於有沒有問題，他自己心裡有數。

徐巧芯接著表示，現在潘孟安要去幫賴清德輔選，若賴清德不做一個「不要登記就沒事」、「只要是你有抄襲，全部都有問題」的條款，若賴清德真的敢這樣做，第一個倒大楣的會是潘孟安。

徐巧芯點出，側翼現在對賴清德極為不爽，這些網路上曾經幫前新竹市長林智堅講過話的人，比如翁達瑞、孟買春秋這些粉絲。他們會覺得賴清德在搞什麼，為什麼要跟著國民黨唱和呢？他們認為，林智堅沒問題就是沒問題，甚至還想要拖著整個民進黨往死裡走。

徐巧芯接著指出，簽這張聲明書有什麼用，民進黨過去要我們簽的東西太多了吧，比如「不投降承諾書」，但有用嗎？她甚至認為，賴清德只是在得罪側翼之後，民進黨又再一次亂七八糟。