男童受困瓦礫堆中45小時，搜救人員用瓶蓋餵水，喝到水後的男童也露出「堅強的微笑」。

6日凌晨4時許土耳其南部城市與敘利亞北部邊境發生芮氏規模7.8強震，各國搜救隊也不隊抵達土耳其展開搶救，希望能在倒塌的廢墟、瓦礫中救出每一個寶貴性命，位於土耳其的城市安塔基亞，搜救隊員在一處倒塌的廢墟中發現1名受困達45小時的男童，搜救人員拿著瓶蓋裝水餵時男童，也不斷為男童打氣加油，受困許久的男童喝到水後，也露出微笑令人相當不捨與感動。

從影片中可見，位在土耳其的城市安塔基亞，搜救隊員在一處倒塌的建築物廢墟中發現1名男童，這名男童已受困在此長達45小時之久，搜救人員拿著瓶蓋裝水，小心翼翼的餵著男童，並對男童喊著「再喝一點，乖孩子」、「這是水，好孩子」，另外也有搜救人員在一旁安撫男童情緒，不斷為男童加油鼓勵，看著受困許久的男童喝到水後，露出笑容並伸出舌頭，也逗得搜救人員哈哈大笑。

這起發生在6日凌晨土耳其與敘利亞邊境的芮氏7.8地震，截至台灣時間晚上11時，官方統計死亡數字來到1.9萬人。