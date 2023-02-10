桃園市長張善政大砍桃捷3名副總，強調用人唯才，稱自己在秉持專業的前提下，將酬庸心態「除惡務盡」。媒體人張禹宣表示，張善政始終是當年那位不分顏色、嫉惡如仇，依然是那個不擅於巧言令色、言之意出於心的赤子。

張禹宣9日在臉書粉專貼文表示， 張善政先是任命桃捷董事長沈志藏，大砍3名副總，痛批「酬庸心態務必除惡務盡」。其次則是衛生首長要求洗Google五星評價，張善政得知後表示，「不可取，絕對不鼓勵，嚴重告誡首長」。

張禹宣指出，張善政擔任行政院長期間，雖是看守內閣，卻獲得不分藍綠的讚賞與史上最高的60%支持度。其中的關鍵不外乎兩點，跳脫意識形態就事論事，嫉惡如仇，不逾矩，充分交接與授權給接任的民進黨政府。

張禹宣回憶2016年時任記者訪問轉戰民間企業的張善政，張善政有別於一般的政治人物，言語毫無修飾、直率表達自己的心境，除了定期前往花蓮居住務農，對於恬適的生活感到快樂，不時還會分享自己作為農夫收成的喜悅。

張禹宣接著表示，如今6年過去，張善政始終是當年那位不分顏色，嚴以律己、嫉惡如仇，依然是那個不擅於巧言令色、言之意出於心的赤子。