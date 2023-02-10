土敘地震截至台灣時間晚上11時，官方統計死亡數字來到1.9萬人，目前第一支聯合國救援部隊已從土國進入敘利亞被叛軍控制的區域，即使過了黃金救援時間，搜救隊仍在寒冬中全力搶救。路透社攝影記者貝克塔斯（Umit Bektas）拍下，受困男子陪伴一旁妻子等待48小時，最後發現有人經過突然伸手呼救，不過只有他順利活下。

救援人員試圖用繩索將穆埃尼從廢墟中拉出。(圖/路透社)

根據路透社報導，穆埃尼（Abdulalim Muaini）一家4口住在南部哈塔伊省，也是此次大地震的重災區，劇烈晃動當下，房子硬生生倒塌，他與妻子、一對女兒當場受困在瓦礫堆內，而穆埃尼的雙腿被一塊巨大水泥磚塊重壓著，動彈不得。2天過去了，不知道未來是生是死，他仍陪伴著妻子，儘管當時她早已失去心跳。

期間穆埃尼在視線所及範圍張望著，直到依稀聽見有腳步聲，突然伸出一隻手，用微弱的求救聲引起注意。由於置身在較複雜的地勢中，救難人員花了幾個小時，終於把人從廢墟拉了出來。

救難人員花了幾個小時終於把穆埃尼從廢墟拉了出來；圖為他獲救後躺在地上，等待醫療協助。(圖/路透社)

救難人員花了幾個小時終於把穆埃尼從廢墟拉了出來；圖為他獲救後躺在地上，等待醫療協助。(圖/路透社)

只見他滿身土塵，眼睛腫得快要張不開，還出現脫水症狀，所幸意識非常清楚。不幸的是，妻子與2個可愛女兒獲救時已成冰冷遺體，包裹著毯子被放置在地上。

據悉，穆埃尼是來自敘利亞西部城市荷姆斯(Homs)的難民，內戰時逃離家園來到土耳其，在當地認識妻子後成家，育友2名女兒。