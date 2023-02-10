喝酒不開車，開車不喝酒！中國山西省運城市萬榮縣有一名男子，日前開車去找朋友吃飯，期間喝了點酒，因此走路回家，請父親陪同一起去取車。進去小區地下停車場後，擔心父親年邁停車技術不佳，於是由他幫忙停，沒想到一輛警車開了過來，警方要求酒測，並打算以酒駕將他開罰。

據《大風新聞》報導，男子在1月31日凌晨2點結束飯局，因為自己喝了點酒，便走路回家，請會開車的父親和他一同回去取車，由父親開車回家。等到進入小區地下停車場後，他擔心父親車停不正，於是自己駕駛車輛停車，此時突然開來一輛警車，2名員警下車酒測，被依涉嫌酒駕帶到派出所簽字，「交警給我說，你可以選擇不簽，我有權力視為你拒簽，但這件事依然成立」。

男子認為警察是釣魚執法。（圖／翻攝自微博）

男子解釋，他確實喝酒，但心想當時只是挪一下車，沒有在道路駕駛，不想會造成這麼嚴重的後果。查看監視器，看到交警凌晨2點24分左右開車駛進小區地下停車場，認為是釣魚執法，詢問後得到的答案是：「因為當時在市政道路上招手，但我爸沒有停車，所以跟過來了」。

男子認為，小區地下停車場屬於封閉的內部道路，車輛無法隨意進出，為此被依酒駕開罰感到冤枉。對此，交警大隊回應，如果當事人確實開車，涉嫌酒駕是沒有異議的；如果當事人有任何意見，建議帶相關證據前來復議。

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