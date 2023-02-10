來自瑞典的知名居家用品賣場IKEA是許多人購買家具的首選之地，不過加拿大一對夫婦從IKEA訂購裝修廚房的材料，等了一年商品卻還沒有收齊，至今還無法開工，家裡也堆滿了紙箱，讓他們相當崩潰。

根據《CBC》報導指出，住在加拿大的諾曼（Norman）夫婦想要裝修2間用了30年的廚房，於是在2022年2月及3月分批向IKEA訂購材料，並計畫在廚房打造新的中島，此外還有白色櫥櫃以及嵌在櫃子內的烤箱。

諾曼夫婦表示，他們下單商品時，東西幾乎都還有庫存，其他商品IKEA則說很快就會補貨，因此他們便將原本的廚房拆除，同時請來師傅重置管線，沒想到等了1年，從IKEA訂購的商品竟到現在都還沒收齊。

諾曼夫婦期間也曾追問到貨狀況，不過IKEA表示商品要到一定的量才會一次寄送，因為每次寄出要收取199美元的運費，因此他們繼續等到了去年10月，沒想到IKEA竟來電通知不再提供送貨到紐省，要他們自己到倉庫取貨，讓諾曼夫婦相當傻眼，因為當初下單時明明是雙方同意寄送到府，「我們要先搭六個小時的渡輪，還有過境費用，而且我沒有卡車」，如今堆在家中的貨品還有10箱損壞需要更換。

諾曼夫婦表示，到貨的材料已經堆滿整個家，連鄰居的車庫都讓他們借放，而今年1月他們又接到IKEA的經理聯繫，要他們自己找找貨運公司來將剩下的寄送，不過商品也還沒完全到齊，讓他們傻眼又無奈，至今已過了1年，廚房都還沒有辦法動工。

IKEA則表示已經和諾曼夫婦聯繫，剩餘的訂單他們會盡快解決，透過特別運輸來完成；對此，諾曼夫婦相當不以為然，因為他們至今還是無法動工，且施工日子遙遙無期。

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