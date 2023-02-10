從源展區沿著忠孝東路前行，就可抵達台灣燈會的中央展區，範圍包含國父紀念館至台北市市民廣場等場域，集結了經典、國際、多元和未來四大特色，設置1主燈、3副燈和7燈區，為民眾帶來超過300件精彩的燈會作品。

在國父紀念館園區內，除設有呼應「光源台北」主題的造型主燈「玉兔壯彩」，還有為致敬千禧年台灣燈會九龍燈意象的「蟠龍獻瑞」，以及感謝疫情期間辛勞醫護人員的「從心出發」兩座副燈，也設置了由傳統燈藝師製作的十二生肖燈組「生肖叢林燈區」、運用森林元素傳達自然永續精神的「湖光悠遊燈區」、以光雕秀呈現台灣之美的「台灣臻美燈區」及國際友好城市邀展等作品，打造出有別以往傳統形式的多樣燈區。

除了國父紀念館園區內的作品，在台北市市民廣場還設有一座副燈「躍動未來」和以未來生活為想像的「科技創新燈區」、交織台灣民間故事和西方童話元素的「歡樂派對燈區」等作品，融合豐富多變的傳統文化和創新科技，為今年燈會增添意想不到的互動體驗。

另外，燈會期間中央展區的主燈和副燈規畫定時展演，搭配聲光變換帶來多重的視覺體驗，歡迎民眾前來觀賞。

主燈# 玉兔壯彩

展演時間：2/5（日）開幕典禮-21:30

2/6（一） ～2/19（日）18:00-21:30 每半小時一次

邀請知名藝術家Akibo（李明道） 操刀，靈感取自台灣領先全球的晶圓產業，打造出高22公尺、身著太空裝的科技玉兔，並邀請台灣之光奧運舉重選手郭婞淳合作，運用真人動態技術，捕捉其臉部表情，為科技玉兔注入豐富靈動的生命力。

而主燈名稱「玉兔壯彩」，「玉兔」象徵月光吉祥，「壯彩」則有光輝明亮的意涵，期許台灣在兔年能持續發光，讓世界看見台灣更好的樣貌。

「玉兔壯彩」除運用多項數位科技技術組合特效和動態影像，也融入台灣傳統戲曲元素，再搭配金曲音樂人陳建騏創作的主題曲，藉由視覺、聲光和圖像帶來精彩多變的展演。

副燈，玉兔狀彩。（攝影／林冠良）

由2022年獲得有設計界奧斯卡美譽的「法國NDA金獎」燈藝師黃文全設計，以台灣造型為底座，周邊環繞代表各縣市的花卉，底座上的大樹則寓意深根台灣的主幹，藍鵲家族駐立於樹梢上，一顆隨著聲光律動的愛心自舞動的花朵中緩緩升起，公鵲振翅翱翔象徵毫不畏懼，而母鵲與雛鳥則代表新生命力的意象。

副燈，從心出發。（攝影／林冠良）

副燈# 從心出發

展演時間：燈會期間每日18:10-21:40 每半小時一次

藝術家莊普以信義區大樓林立的景象為概念，取樣台北101大樓和諸多建築外觀，並選用數位科技0與1為設計元素，創作出白天是當代感十足的理性科技雕塑，夜間卻是燈光璀璨的城市風光。

副燈，蟠龍獻瑞。（攝影／林冠良）

副燈# 蟠龍獻瑞

展演時間：燈會期間每日18:20-21:50 每半小時一次

知名燈藝師藍永旗以「工必有意，意必吉祥」的思維出發，跨界結合常民信仰、科技藝術和動態機械展演，提取吉祥、祈福之敘事，靈活呈現蟠龍於聚寶之地神氣活現的畫面，透過老藝新作的手法，帶來跨時代的花燈光影美學。

（圖/ 台北畫刊提供）

本文作者：張詩偉

(本文摘自《台北畫刊2月號661期》)