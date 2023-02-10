信義商圈、四四南村一帶是台北匯聚國際時尚潮流和多元文化之地，今年燈會特別在此規畫未來展區，集結潮流文化、科技、農業等多元主題的燈飾作品，帶來充滿突破性體驗的未來想像。

此外，未來展區還有位於台北市政府市政大樓的「台北NEXT！」與台北101大樓的「台北101閃耀夢想」兩座副燈，藉由投影光雕秀共演，讓建築本身成為作品，展現此刻最亮眼的台北

透過未來展區處處充滿驚喜的作品，串聯具有時尚繽紛城市面貌和多元文化的信義商圈，以及轉化新生成為現代世外桃源的四四南村，象徵台北城市的永續未來，展現未來的燈會，由台北開始。

「台北NEXT！」以光雕投影搭配雷射和聲效演出，融合多個象徵台北的元素，帶出日常有趣的城市意象。（攝影／林冠良）

市政府大廳由多隻巨型兔兔堆疊成的「兔兔餐包」可愛又討喜。（圖／鼎拉斯數位股份有限公司）

Taipei NEXT就是未來雙副燈

時隔23年台灣燈會再次回到台北舉辦，台北市市政大樓和台北101兩棟台北具代表性的建築也共襄盛舉，除了邀請十聿照明設計總監賴雨農和鼎拉斯數位設計副燈展演，也精心策畫兩座副燈共演，帶來前所未有的燈會節目。

「台北NEXT！」光雕秀

設於市政大樓的「台北NEXT！」副燈，鼎拉斯數位以「未來」虛實整合、永續發展的城市概念出發，結合視覺、燈光、雷射和聲效等，設計出由三段故事組成的5分鐘光雕秀，包括用馬賽克風格呈現台北城市知名地標、奇幻手法呈現台北遊逛的日常影像和台北就是未來的意象，包括台北捷運圖、貓空纜車、陽明山海芋、台北橋機車瀑布、迪化街、西門町和YouBike等都將融入作品中，期待透過貼近市民生活的主題展演，展現生命的流動、人與城市的緊密關係，彼此共存共榮。

在展演節目開始前，也巧妙安排台北市吉祥物熊讚在市政大樓四面的投影空間走動穿梭，並與代表台灣和台北的元素互動，陪伴民眾一起等待光雕秀。

欣賞完台北市政府外的絢麗光雕秀後，別忘了與市政大樓內的「兔兔餐包 / Bunny Bun Bun」拍照。走入市政大樓，映入眼簾的是一群層層疊疊的巨型可愛兔兔，軟呼呼的撲倒在一樓大廳裡，Q軟又純真可愛的模樣，深受大小朋友喜愛。

台北101 X T-Pad的異次元宇宙

台北101是台北市的知名地標，賴雨農運用台北101大樓長達234公尺的LED燈網「T-Pad」呈現「Enlighten the Future——次世代的異想世界」的策展概念，結合農曆兔年和外星人T2角色，創造出異次元的宇宙想像。

兔星人T2的角色設定，來自於我們無法觸及的宇宙結界之外，屬異次元的高等文明，但在2022年底跨年活動時，T-Pad展演解除了封印，兔星人T2得以穿越多重宇宙，開始接觸地球的文明和能量體，穿越到台北，並在進化中發展出長長的耳朵，右耳是照明燈，用於探索未知，左耳是天線，用來收發訊息，不需使用言語就可以溝通。賴雨農表示，希望藉由在國際享有盛名的台北101，呈現民眾對台北這座城市的驕傲，並讓各界感受台灣的美好，也希望藉由神秘嘉賓兔星人T2，和所有觀眾一起歡慶燈會盛事。

兔星人T2藉由台北101大樓外牆的T-Pad燈網穿越到台北，展開一連串的未知冒險。（圖／台北市政府）

市政大樓的「台北NEXT！」和台北101的「台北101閃耀夢想」雙副燈共同展演，打造獨一無二的光雕秀。（圖／台北市政府）

雙副燈共演

除了兩座副燈的個別展演，民眾也可站在市民廣場一次欣賞兩座副燈的精彩共演。此次共演以市府副燈為主，台北101副燈為輔，將兩座副燈內容焦點輪流轉換，藉由畫面間的拋接、畫面元素的共享達到整體的一致性，讓表演火花迸發，共演共融完整呈現「科技」與「互動」概念。

跨界合作體現潮流科技與多元文化

除了兩座副燈，走逛未來展區也可以從捷運市政府站3號出口旁的忠信廣場為起點，欣賞西班牙設計師兄弟檔「BROSMIND」的創作「光能使者」，再沿著興雅路，觀賞ALLENKO3、鍾凱翔、實踐大學服裝設計學系和輔仁大學織品服裝學系學生們的作品「午夜櫥窗」，接著到統一時代百貨和誠品信義之間，體驗知名塗鴉藝術家BLACK與台灣音樂品牌「顏社」共同打造的「星海公車」，最後再到呼應第一個作品「光能使者」的感應式LED地坪設計「宇宙舞池」，與IG濾鏡圖像互動、共舞、拍照，留下獨一無二的紀念。

接著到台北101水舞廣場，和運用MVN動作捕捉系統的3D熊讚「讚讚站!」、熱感應技術的「光年旅行」和四維空間設計營造景深透視感的「次元未來」互動，再到信義威秀行人徒步區至ATT 4 FUN，體驗環景沉浸式投影「重新啟動」、螢光彩繪和數位音樂打造的「數碼派對」電音舞台及以曼陀羅為概念的光標籤AR虛擬實境「光之輪」等。透過燈飾和超過百場直播活動，以AI、大數據和5G傳輸等科技，結合未來、期待、想像和夢想要素，傳達對未來新世界的想像，引領民眾打開前所未有的新體驗。

逛到四四南村，可感受設計師曾令理以「成為大地的形狀」和「向自然學習」的策展概念，在信義區中一抹綠意之地，展現親土的農業觀點，透過作品帶來多樣的感官體驗。區域內除有數個藝術燈組、LINE FRIENDS燈組、草坡燈組，還有食農大冒險闖關活動、食農特展和DIY活動，以及發放打卡限定禮，喜歡自然與LINE FRIENDS的民眾千萬不要錯過！

台北101水舞廣場的「讚讚站!」運用MVN動作捕捉系統創造出3D熊讚，除能即時與民眾互動，也會與直播主搭配進行直播。（圖／台北市政府）

起步走逛未來展區

# 光能使者

由Juan和Alejandro兩兄弟組成的西班牙設計品牌「BROSMIND」，創作風格搞怪大膽卻不失俏皮幽默。「光能使者」從平面設計跨入三維空間，展現無限擴張的設計宇宙。燈座上的裝置為6公尺高的授權充氣公仔，四周裝載串接裝置的8台腳踏車，隨著民眾乘車踩動腳踏車踏板，「光能使者」即呈現不同的燈光變化。

民眾可踩動腳踏車踏板與「光能使者」互動，增添不同的燈光變化。（圖／台北市政府）

#光年旅行

運用熱感應技術所設計的「光年旅行」，由6座造型繽紛的幾何圖形燈片組成。只要走到高達2.5公尺的正方形燈片前，「光年旅行」便能感應民眾的體溫熱能，產生光影跳動變換的效果，彷彿置身宇宙光年之中，展開一場奇幻的時光旅行。

「光年旅行」透過熱感應技術，創造與光影互動的奇幻體驗。（圖／台北市政府）

# 重新啟動

有著如太空艙造型的「重新啟動」，外觀炫目的六角幾何圖形，象徵家一般的緊密連結，而內部運用沉浸式環景投影技術，打造出3分鐘的震撼視聽體驗。民眾走進太空艙，就彷彿穿越到異世界，隨著影像經歷大自然和生活重新回到正軌，再次感受人與人之間最美好的溫度，重溫最熟悉的歸屬。太空艙外的LED螢幕則運用行動式5G傳輸科技，同時播放燈區直擊內容，就像一道任意門，民眾可透過螢幕與直播主遊走四大展區。

「重新啟動」透過光影變化及影像技術，帶給民眾超越現實的視聽體驗。（圖／台北市政府）

# 聚聚亭

由多次獲得德國紅點獎和金點設計獎肯定的設計師曾令理創作。「聚聚亭」以金屬彎板層層堆疊，呈現抽象人形的曲線，並架構出8個圍繞模組，有如人們集思廣益的亭子，搭配光影也像人們圍圈牽手起舞，象徵農民團結協作的集體智慧，帶出為農村再生而凝聚、齊心面向未來的想像，同時也呼應四四南村農業親土親民的策展概念。

四四南村的「聚聚亭」運用雷切金屬彎板，堆疊出多層次如亭子般的造型，呈現人們相互扶持、凝聚的力量與美感。（圖／台北市政府）

未來展區地圖1。(圖/臺北畫刊)

未來展區地圖2。(圖/臺北畫刊)

本文作者：張詩偉

(本文摘自《台北畫刊2月號661期》)