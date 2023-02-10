睽違23年後，台灣燈會重回台北，「2023台灣燈會在台北」以「城市型燈會」為概念，規畫光、源、未來和中央四大展區，串聯東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈及四四南村等場域，同時更將燈飾藝術延伸至12個行政區，於高樓建築、城市巷弄間展出超過300件燈藝作品，讓璀璨燈光融入民眾生活場域，讓人盡情徜徉在閃爍燈火中。

台灣燈會創辦於1990年，原本僅於台北舉行，自2001年起改由各縣市輪流舉辦，無論是傳統燈藝或當代燈飾，都不斷突破與創新，年年都帶來豐富饗宴。

今年台灣燈會重返台北，更是台北市在疫情解封後舉辦的首場國際型大型活動，因此本次燈會以突破性的姿態，邀請燈藝師在街道中現地創作，將燈飾鑲嵌在城市街巷及建築，從白天到晚上都能欣賞，運用燈飾作品點亮台北人氣商圈，並在街角巷弄中，安排出其不意的表演活動，讓人們可以循著燈光感受城市脈動。

「光兔現蹤」位在捷運站出口上方，民眾只要一出站便能遇到創意燈飾。（圖／台北市政府）

東區商圈的潮流燈光展演

2023台灣燈會是城市型燈會，燈飾與城市景觀融為一體，台北交通便利，只要搭乘捷運等大眾交通工具，就能感受燈光創意帶來的驚喜與感動。

今年燈會規畫光、源、中央與未來四大展區，分別位於東區商圈、松山文創園區、國父紀念館及台北市政府、信義商圈及四四南村，邀請視覺、數位、建築及各民族傳統藝術家，根據台北特色進行創作。

東區商圈作為引領台北潮流的場域，在今年燈會當然不會缺席，此處是光展區所在場域，從捷運忠孝復興站至國父紀念館站間共有16座燈藝作品等待民眾發掘。

其中忠孝東路四段兩側的作品，是以自由、流動、印象等概念為主軸，邀請來自不同族群及專業的藝術家創作；周遭的公園中也設置多組作品，邀請藝術家以不同主題展現台北進步面貌，藉此讓燈光藝術與民眾生活的巷弄、高樓、建築及生活場域結合，展現城市型燈會的特色。此外，今年燈會也推出「藝術入店」，只要民眾走入合作店家，就可看見各種創意燈飾，讓燈與藝術走入日常生活，透過光展區的燈光展演，看見台北作為潮流之都的光彩耀眼與光榮進步。

松山文創園區的創意燈飾

位於光展區旁的松山文創園區，則是源展區的所在地，此處距離捷運站只有幾分鐘路程，是一處十分便利的場域，民眾可以自在地在其中走動拍照，全心沉浸在充滿創意的燈海中。「源」代表「多元共融、創意泉源」，經過數百年來各方文化匯聚，如今多元文化已成為台灣文化創新之源，而前身為松山菸廠的松山文創園區本身就擁有豐富的歷史底蘊，特別能代表台北這座百年老城，並作為承先啟後的創意殿堂。位在源展區的25件作品，皆以展現多元文化為核心，利用各國、各族群的語言、文字、音樂、圖騰，將彼此的故事激盪出精彩篇章。

位在松山文創園區的源展區，設置了許多台灣原住民族藝術家作品，「潛行的靈光」便發想自部落耆老講述的遠古奇幻故事。（圖／台北市政府）

以太魯閣族藝術家林介文的作品為例，以女人雙腳為燈飾外型，但是將其設置於男澡堂屋頂，將燈藝作品融入建築，呼應本次城市型燈會的概念，同時作品外觀選用鮮豔的織紋花布，詮釋出族人奔放的性情，帶出幽默風趣的文化意涵。諸如這類結合族群文化、意象的創作，在源展區中相互激盪，呈現台北是一座擁抱多元文化的創新之都。

國父紀念館及市民廣場的生肖主燈

位於光、源展區旁的是坐落在國父紀念館及市民廣場的中央展區。歷來台灣燈會都設有中央展區，展示呼應當年生肖的燈藝作品，今年中央展區設置了一座主燈、三座副燈及七個燈區，其中高達22公尺的主燈「玉兔壯彩」以生肖玉兔為主題，結合未來科技感的機器人造型與聲光科技打造而成；副燈「蟠龍獻瑞」致敬千禧年時，在台北舉辦的台灣燈會主燈九龍燈意象、「從心出發」以感恩之心感謝疫情期間辛勞的醫護人員、「躍動未來」為有別以往傳統花燈形式的科技副燈，從傳統到科技，展現台灣燈會從經典到創新的精神。

信義商圈的國際燈光視野

至於作為台北國際時尚潮流前端的信義商圈，則是今年台灣燈會的未來展區，此區聚集國際時尚精品及企業集團，是時尚潮流的縮影，也是最能展現未來趨勢的場域。這裡不僅有知名地標台北101，也保存了具有時代意義的四四南村，呈現出過去、現在與未來共榮的意象，也因此未來展區的作品是以潮流、科技、永續等概念發想，透過燈藝與數位科技結合，展現台北在潮流科技下，作為一宜居城市的可能。而市政大樓也化身為此次燈會副燈之一，象徵城市裡無所不在的創造力。

除了四大展區外，今年燈會也在十二行政區打造行政燈區，結合各地特色、地標、人文風光創作燈藝作品，讓整個台北城都是燈會展演舞台，也呼應了城市型燈會與生活場域結合的理念。

台北，總是帶給人們無限想像、無限希望，透過2023台灣燈會節慶的奇幻光火，讓人們彷彿化身為童話故事裡的兔子，穿梭在台北的各大巷弄，捕捉各種精彩可期的展演，循著光的軌跡，看見台北的迷人魅力。

未來展區的燈藝作品呼應著四周高樓燈火，呈現出信義區處於時髦、潮流的地位。（圖／台北市政府）

知名地標台北101大樓也參與此次燈會，將運用外牆的LED面板帶來精彩展演，是2023台灣燈會副燈之一。（圖／台北市政府）

本文作者：林彥男、鄭雅萍、Eika Huang

(本文摘自《台北畫刊2月號661期》)