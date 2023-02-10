打炒房條例《平均地權條例部分條文》修正草案元月10日三讀通過，規範預售屋5年內不得換約轉售，如果炒作最高罰5千萬元，恐對房市造成衝擊。房市專家Sway則在臉書指出，以往被炒作的4大超熱區，「當初怎麼炒作上來，現在就該怎麼跌下去」。

Sway表示，平均地權條款三讀通過，打開《實價登錄比價王》最新資料，光是桃園市1年內新成屋以及預售屋，就有多達1265筆待售物件拋售中，其他包括新竹縣市1349筆、台南1049筆、高雄也有1158筆。

Sway示警，以往炒作翻掉的超熱區，包含桃園、新竹、南科區域、高雄​，當初怎麼炒作上來，現在就該怎麼跌下去，想買房的民眾，這一年的時間應該好好觀望房價怎麼走下去。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德先前也說，預估重劃區、房價飆漲區將是未來壓力最大的區域，預售屋禁止換約政策上路前，難免會出現一波換約潮，對於區域房價將會有一定壓力。