去（2022）年12月，拜登政府將長江存儲等36家陸企列入貿易黑名單，也讓大陸在全球快閃記憶體市場突破的最大希望破滅。陸媒調查發現，美國記憶體巨頭美光多年來一直扮演「商業抓耙子」角色，早年美日半導體競爭之際，美光曾控拆日本多家企業傾銷DRAM產品，加上近4年美光提交逾170個遊說內容都與大陸有關，基於前述兩理由，合理質疑美國這次圍殺陸記憶體晶片產業，美光可能是幕後兇手。

美國當局指控長江存儲供貨給已在黑名單上的華為與監視器大廠海康威視，並於去年12月將長江存儲等36家陸企列入實體清單，嚴格限制其採用美國技術、產品與服務。

集微網報導，在美國半導體產業中，美光科技一直扮演「政治投機者」角色，早年美日半導體競爭廝殺，美光第一個向美國商務部投訴日本富士通、日立、NEC、東芝和松下等企業傾銷DRAM產品，之後商務部於1985年7月啟動反傾銷調查。

1年後，美日簽署半導體協議，日本承諾停止反傾銷，並幫助外國DRAM製造商，在5年內取得日本DRAM市場的20%市占率。1986-1988年，短短兩年時間，美光DRAM銷售額暴增10倍，成為最大贏家。

2002年，美國司法部啟動DRAM反壟斷調查，美光又率先轉當污點證人，坦承聯合三星、海力士、英飛凌於1998-2002年間操緃DRAM價格。因此美光免罰逃過一劫，但三星、海力士、英飛凌遭重罰6.45億美元。

報導指出，據數顯示，2018年以來，美光是美國半導體業者中，向商務部、貿易代表辦公室遊說次數最多的企業，5年支出954萬美元用於遊說政府官員，並提交超過170個遊說內容，其中高達67%與中國大陸有關，主要目的之一是打擊陸記憶體產業。

去年10月，蘋果不敵政治壓力，決定停用長江存儲晶片，無緣納入蘋果供應鏈，導致大陸記憶體產業遭受重創。

與此同時，美光宣布豪砸1000億美元興建大型晶圓廠，為美國晶片法案後第一個落腳紐約的投資案。總統拜登稱，隨著美光投資，未來美國在全球記憶體晶片市場占有率將提高500%。

美光因為積極遊說政客和投桃報李設廠獲得豐厚回報，去年12月長江存儲並被列入實體清單，美國對大陸記憶體產業全面制裁，美光從幕後得利、成為最大的政治受益者。