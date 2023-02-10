美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月旋風訪台，牽動兩岸情勢升溫。根據台灣美國商會（American Chamber of Commerce in Taiwan）最新調查顯示，越來越多企業對局勢緊張感到壓力，有33%因情勢升溫遭遇「嚴重擾亂」，較此前僅17%大幅上升。

CNN報導，台灣美國商會周二（7日）公布去年12月的調查結果，在214家的受訪企業中，有33%的企業因緊張情勢受到嚴重擾亂，這數量較去年8月時的快速調查大幅激增，當時僅17%的企業。

去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西來台，大陸以軍事演習作為回應。台灣美國商會解釋，這些企業在報告中指出，受到的影響來自海外總部的擔憂，運輸、保險或財務成本的增加，以及員工的焦慮。

調查顯示，近半受訪企業透露，他們正在研擬計畫，以應對日益升溫的局勢。

「對在台灣的企業而言，兩岸關係十分重要」中華經濟研究院（Chung-Hua Institution of Economic Research）研究員Kristie Hsu告訴CNN，擔憂包括潛在的供應鏈中斷風險或是單邊措施對貿易的衝擊。

此外，三分之二受訪企業說，政治不確定性是他們推遲擴大投資台灣的最大因素。

台灣美國商會執行長魏立安（Andrew Wylegala）表示，「這是個不穩定的環境，希望在台灣的企業謹慎觀望前景」。調查顯示，為了降低潛在擾亂的風險，有28%企業重新調整供應鏈，另有18%則開始拓展台灣以外的地區。