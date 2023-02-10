放寬室內戴口罩規定預計2月20日起上路！蔡英文總統9日晚間表示，這項放寬規定與國際防疫方向步伐一致，全體國人的團結防疫，讓台灣挺過了三年的疫情陰霾，「讓我們繼續團結努力，一步一步往正常生活邁進」。對此就有一份最新的民調指出，有77.3％的民眾「還是會繼續佩戴口罩」，僅有19.6％的民眾選擇「不會繼續佩戴口罩」，引發討論。

指揮中心9日公布口罩令第二階段鬆綁政策，預計於2月20日起上路實施，口罩鬆綁分成「強制」、「自主」及「建議」3種管制等級，僅「強制」場域，如醫院、長照、大眾交通運輸等感染風險較高場所，被列為必須強制全程戴口罩。

入口網站《Yahoo奇摩》9日起進行網路民調，針對「2月20日起大規模鬆綁室內口罩禁令」台灣民眾對這件事情的看法，截至9日晚間23時，已有約3000人參與投票。對於「除了強制戴口罩場所外，其餘室內空間你會繼續戴口罩嗎？」，有52.5％的民眾表示「一定會」，有24.8％的民眾表示「可能會」，有10.6％的民眾表示「不太會」，有9.0％的民眾表示「完全不會」，有3.1％的民眾則是「不知道／沒意見」。

該份民調也指出「2月20日起除指定兩大場所外，其餘室內空間不強制戴口罩，你贊成嗎？」，其中有24.6％的民眾「非常贊成」，有18.8％的民眾「還算贊成」，有27.0％的民眾「不太贊成」，有24.0％的民眾「完全不贊成」，有5.6％的民眾則選「不知道／沒意見」。