美國總統拜登近日發表「國情咨文」，主要聚焦內政及經濟重建，並未著墨太多國際議題，似乎有意把年度演說當成他競選連任的起手式。前立委郭正亮9日在《國民大會》節目強調，美中貿易去年的總額是7600億，比前年還多5％，中國照樣順差4000多億。美國經濟在先進國家裡面算不錯，可是對比亞洲還差很遠。IMF預測中國大陸2023年經濟成長5.2％，所以美國要跟亞洲好好維持經濟關係，這很現實。

郭正亮表示，昨天就看到有些專家在CNN接受訪問說，他不認為這個是間諜氣球，就已經開始釋放一些不一樣的訊息。因為眾議院跟媒體都起來炒作，拜登也擋不住，那個時候氣球還在國內，要立刻做動作，所以他只好派飛機上去把它打下來。

「後來就看到很多人說，美中之間還是很多重大問題比氣球重要吧？」郭正亮說，葉倫講這個就是(說)，是不是可以買點美債啊？這個很重要吧？之類的，這個很現實。美中貿易去年的總額是7600億，比前年還多5％，貿易戰打半天，貿易額還在增加？中國照樣順差4000多億。

「所以我坦白說，你貿易戰打半天，你美國並沒有打贏啊！」郭正亮直言，目前實際上就是這個狀態，所以他(拜登)還是希望把美國經濟穩定下來，雖然美國現在經濟還不錯，國際貨幣基金（IMF）本來估計是1％，現在增加到1.4％，1.4％也不是很高，可是已經比歐洲好很多了。

郭正亮強調，歐洲、德國只有0.1％，所以美國在經濟先進國家裡面算不錯，可是對比亞洲那差很遠。IMF說中國大陸是5.2％（指2023年經濟成長預測），印度是6.2％，越南也是6點多％，所以說你美國要不要跟亞洲好好來維持經濟的關係？這很現實。