中共國務院台辦新聞發言人朱鳳蓮日前表示，願在「九二共識」的基礎上，加強與國民黨交流，同時還提出，要台灣方面恢復兩岸16個直航航點。前立委郭正亮9日對此表示，不只中國大陸堅持九二共識，台灣民眾對於該共識也逐漸轉變，這點從兩個民調就可以開出來，一是台灣民意基金會董事長游盈隆對總統蔡英文做的滿意度民調；另一個是民主文教基金會做的九二共識民調。

郭正亮在網路節目《亮劍台灣》指出，根據游盈隆民調，蔡英文的不滿意在2020年只有17.7%，那時候可說是「抗中保台」呼聲最大的時候，結果在今年一月漲到49.5%，等於是足足漲了32%左右；同樣在2020到2023年1月，蔡英文處理兩岸關係的評價從71.5%掉到38.5%，這個就是最近兩年多來的重大變化。

對於蔡英文的民意消長，郭正亮引述媒體說法，直言「民進黨是不是沒牌了，抗中保台退燒。」他還拿出一份民主文教基金會在一月初做的民調，針對「用九二共識對話，讓兩岸關係恢復正常」的題目，支持的民眾高達46.7%，反對的則有35.8%，「這個也是空前。」

郭正亮認為，九二共識從2019年反送中之後，被汙名化很久了。但現在民調的結果顯示，該共識當下已成為台灣民眾思考的選項。他強調，「民進黨2016年就開始說，兩岸只要不設前提，我們可以交流對話，結果到現在為止是根本做不到，每況愈下，兩岸關係越來越糟糕。」，台灣民眾也越來越務實，知道民進黨是在瞎吹。