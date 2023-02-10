爭取連任的國民黨立委費鴻泰9日接受節目專訪時表明，包括民進黨對手在內，他從來不會攻擊。近日跳出來挑戰他的黨內議員徐巧芯表示，這點她不同意費鴻泰，跟民進黨競爭應該要拿出事實證據，用力擊倒對方，此話一出也讓網友沸騰，直呼「在野還不攻擊，真的好退休了」。

徐巧芯說，立委初選黨內不需要互相攻擊，但可以、也應該進行路線跟問政方向上的辯論，她看完費鴻泰在節目《品觀點》的專訪，費鴻泰在節目上說「包括跟民進黨一起參選立委，我有攻擊過我的對手嗎？我從來不。」徐巧芯坦言，這點她必須要不同意費鴻泰。

徐巧芯表示，現今的政黨競爭、跟民進黨競爭，就是要把資料準備齊全，拿出事實證據，攻擊對手毫不手軟，用力擊倒對方。尤其是民進黨這些年來透過網軍、側翼，是如何修理並霸凌與他們站在對立面的意見？有多少人受到那些政治人物與派系的鬥爭？國民黨又是如何站在前線與對方的假消息搏鬥？

徐巧芯認為，整個2022年的選舉，甚至未來的2024年，這些事情會反覆地上演，「我們怎麼可以不窮盡所有的力量，對民進黨的對手進行建立在事實基礎上的毀滅性攻擊？」

徐巧芯直言，若她贏得國民黨的初選門票，會全力攻擊民進黨對手，甚至她現在早就準備好資料，會透過事實攻擊，透過證據攻擊。因為「生死看淡，不服就幹」是她的人生哲學，能寫、能講、能透過資料痛擊對方的時代來了。

徐巧芯強調，這是她的路線與問政風格，也是她跟費鴻泰差異最大的地方，至於哪一種風格大家比較喜歡，可以自己選擇。

許多網友看完文章，紛紛留言表示「在野還不攻擊，真的好退休了」、「攻擊是最好的防禦」、「老一輩的真的別眷戀了，爭取轉進不分區立委才是，區域立委留給年輕一輩去衝擊才是王道」、「94要巧芯出戰」、「最好的防守就是攻擊，而且有所本絕對支持」。

有網友也讚許道「妳是對的，我支持泰舊換芯」，對此，徐巧芯回應「謝謝你的支持！我會繼續努力，在不傷害黨內團結、不黨內互打的範圍內，挑戰並且針對路線與主張辯論，打一場漂亮的初選」。