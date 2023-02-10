國民黨副主席夏立言9日傍晚至釣魚台國賓館會見國台辦主任宋濤，談到三大訴求和關切，似乎窺見兩岸關係的曙光。立委郭正亮9日在《國民大會》節目指出，總統蔡英文兩岸關係的民調，依台灣民意基金會調查，滿意度從2020年最高值71％跌到2022九合一選舉後的38％，不滿意也從16％升到40多％。他強調，民進黨不要以為兩岸關係自己一直是站在勝方，歷經太陽花跟反送中等轉折後，現在又逐漸變成國民黨的強項了。

郭正亮表示，在11月26日投完票之後，蔡英文的兩岸關係的民調，游盈隆老師的台灣民意基金會，小英的兩岸民調在2020年達到最高值滿意度是71％！就是她連任那一年，就是剛好反送中之後。

「然後今年1月跌到38％，（主持人：砍半？）你才知道，從71％跌到38％，跌了33個百分點！」郭正亮指出，然後在2020年不滿意的只有17％，現在升到超過40％。

郭正亮強調，所以民進黨不要以為兩岸關係，你一直是站在勝方，因為我們知道兩岸議題本來是國民黨的強項。後來在2014太陽花之後一路變化，在反送中到達最高點，變成民進黨的強項。可是現在經過了2年多快3年，「現在又逐漸變成國民黨的強項了喔！」