國民黨副主席夏立言9日傍晚至釣魚台國賓館會見國台辦主任宋濤，談到三大訴求和關切，似乎窺見兩岸關係曙光。立委郭正亮9日在《國民大會》節目指出，2022年8月26日夏立言去，國民黨內部也罵成一團，而且要選舉，所以所有縣市長都會說是你不對。他今年去，國民黨裡面就沒有聲音，連一般民眾也不批評，因為總是要有人協助解決經濟、農業問題，否則陸委會跟國台辦吵成這樣，海基會、海協會沒互動，要怎麼弄？

「海基、海協要互動，就是陸委會、國台辦關係要好！」郭正亮強調，不然海基、海協也是已讀不回，現在狀況就是這樣，「事實上海基會我認識蠻多人的，他們也想做事！但海基會就變成冷衙門了。」問題就是他不回你，陸委會跟國台辦吵成這樣，他們怎麼弄？這兩個要一致、要合拍，可是就是沒有辦法。

郭正亮說，夏立言(2022年)8月26日去，國民黨內部也罵成一團，而且要選舉，所以所有縣市長都會說是你不對。「他今年去，國民黨裡面沒有聲音！」（主持人：一般民眾也沒有聲音啊）總是要有人協助解決問題嘛，且不要說政治的，至少經濟的要有人去談吧？

「比如說我們剛剛講鳳梨釋迦，這個只要真的海基、海協(交流)正常，絕對不會有這個問題！」郭正亮直言，因為農業的問題怎麼會不能談呢？這個又不敏感。