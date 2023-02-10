Lakers get Denver’s seconds in 2025, 2026 and 2029, sources tell ESPN. Moving Bryant opens up minutes for Jarred Vanderbilt and Wenyen Gabriel in rotation. https://t.co/y7ghFZKhIA — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

隨著今年NBA交易截止日即將結束，根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基10日凌晨爆料，湖人把替補中鋒湯瑪斯布萊恩送去金塊，換回里德與2025、2026、2029年次輪選秀權，目的就是想要剛從爵士換來的范德比特與菜鳥中鋒加布里爾更多的上場空間；籃網也把剛從太陽換來的克勞德，拿去跟公鹿換來5個次輪籤。

本季場均12.0分、6.8籃板的湯瑪斯布萊恩，在先前安東尼戴維斯因傷缺陣期間，努力扛下湖人禁區重責，可惜隨著安東尼戴維斯復出以後，湯瑪斯布萊恩也逐漸掉出湖人輪替名單之外，如今到了金塊，恐怕將成陣中第3中鋒，畢竟金塊已有約基奇穩坐先發位置，主要替補中鋒也有狄安卓喬丹。

曾來台短暫效力過PLG桃園璞猿領航猿的前鋒里德，加盟湖人之後應該還是只能擔任替補中的替補，因為湖人鋒線早已人滿為患，恐怕找來里德只是想要試著增加板凳深度與測試他的三分能力是否可以幫到湖人。

至於克勞德跳槽公鹿的新聞，則由《The Athletic》權威記者查拉尼亞搶先爆出，公鹿會看上本季還沒上過場的克勞德(因為跟太陽高層鬧翻)，還是因為他的防守與豐富季後賽經驗，不過公鹿目前鋒線仍有米德頓、波提斯、康納頓等好手，克勞德恐怕必須努力競爭上場空間與時間。