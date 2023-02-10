根據中央氣象局最新資訊，10日1時52分發生芮氏規模3.8地震，地震深度25.4公里，震央位於臺東縣政府北北東方68.0公里（位於臺東縣近海），最大震度臺東縣3級。（編輯：楊昭彥）1120210

花蓮縣芮氏規模3.5地震 最大震度3級
東南部海域規模4.0地震 最大震度台東縣3級
台南市山上區再傳地震規模3.8 最大震度3級
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