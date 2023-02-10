台東近海地震規模3.8 最大震度3級 02:552023/02/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東近海地震規模3.8 最大震度3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，10日1時52分發生芮氏規模3.8地震，地震深度25.4公里，震央位於臺東縣政府北北東方68.0公里（位於臺東縣近海），最大震度臺東縣3級。（編輯：楊昭彥）1120210 花蓮縣芮氏規模3.5地震 最大震度3級 東南部海域規模4.0地震 最大震度台東縣3級 台南市山上區再傳地震規模3.8 最大震度3級 #臺東縣 #台東近海 #規模3 #最大震度3級 #中央氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮縣凌晨芮氏規模4.3地震 最大震度4級 04:022022/12/14 生活 高雄深夜規模3.2極淺層地震 最大震度4級 03:032023/01/30 生活 花蓮凌晨規模3.8極淺地震 最大震度3級 05:232022/12/23 生活 南投地震規模3.5 最大震度彰化縣3級 03:472022/12/30 生活 04：14臺東極淺層地震 規模4.0、最大震度4級 05:052022/12/10 生活 今晨花蓮連3起極淺地震 最大規模5.1、震度4級 幾全台有感 04:292023/02/07 生活 又是台東！22：09規模4.5極淺層地震 最大震度太麻里3級 22:182022/11/13 生活 00：37花蓮規模3.7地震 最大震度花蓮縣3級 04:072022/11/19 生活 國家警報響！花蓮規模4.5地震 最大震度3級 07:052022/12/15 生活 清晨花蓮連2震！最大規模4.2、5縣市有感 05:522023/01/03 生活 創新高！今年強震次數較平均值多3倍 未來一周恐有規模4餘震 13:322022/12/15 生活 楊梅民眾以為爆炸！8：15發生3.2地震 氣象局：震央很少見 09:542023/01/05 生活 台灣首個「年雨量破萬」自動測站在這 累積雨量約70杯珍奶高 18:392023/01/03 生活 氣象局安坑園區啟用 氣象一新 04:102023/01/18 地方新聞 中央氣象局新北園區啟用 氣象專業結合休憩空間 15:052023/01/17 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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