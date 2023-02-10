每當中國與外國關係緊張時，「漢奸」一詞就成為媒體與網路上的熱門詞彙，在以前的台灣也有類似現象，凡是批評政府的人就很容易被媒體或文化打手扣上漢奸的帽子。據考證，漢奸一辭最早出現在宋朝，但極少見，一直到鴉片戰爭時才普遍使用。它所指涉的是教科書上幾乎從來不曾提起的一段歷史：大量的沿海平民出售補給物資給來犯的英軍，並為英軍作戰時擔任嚮導與建造工事。這類事件在抗日戰爭初期也很常見，只是大部份來自民間的漢奸事跡，在後來兩岸的歷史教科書上都被刻意忽略了。

古代歷史上背叛朝廷者不叫漢奸，大多用「反叛」等字眼。考證「漢奸」二字的由來有兩種說法，一是南宋末年漢人張弘範率元軍於崖山殲滅宋軍，刻「鎮國大將軍張弘範滅宋於此」12字於石壁，後來有人在石壁上留詩曰：「滄海有幸留忠骨，頑石無辜記漢奸；功罪昔年曾倒置，是非終究在人間。」另一說是《南明史》上記載明永曆帝被清軍俘虜，見到反叛降清的吳三桂時質問他：「汝非漢人乎？何甘為漢奸叛國負君若此？」

漢奸一詞普遍為人所知，始自於第一次鴉片戰爭，當時英軍攻打廣州時雇用了許多苦力協助搬運糧食彈藥等後勤工作，苦力們也在金錢誘惑下為英軍帶路。（圖／鳳凰網）

這些只是歷史學者考證結果，漢奸真正成為流行詞彙是到清朝道光、咸豐年間2場鴉片戰爭時才普遍化。當時清朝國勢日衰，滿漢對立嚴重，貪官橫行、底層人民生活困苦。1840年第一次鴉片戰爭時雖有民眾爆發抗英事件，但也有一些地方民眾受錢財誘惑為英國軍艦提供食物、馬匹等後勤補給，甚至在交戰期間在前線販賣商品，被英軍稱為:「全世界最勇敢的商人」。當時清廷的民族政策有滿、漢之分，因此清廷對協助英國人的老百姓稱之為「漢」人中的「奸」民。此後凡是協助外國入侵中國的，統稱為漢奸。

第2次鴉片戰爭時英法聯軍攻進天津北京，一路上帶著從東南沿海召募而來的苦力隊伍支援作戰，這些中國底層苦力也參與了英法聯軍掠奪圓明園（圖）的暴行。（圖／Wikipedia)

英國的歷史也記載，中國東南沿海的居民「特別愛貿易」、「不喜歡韃靼統治者」，在交戰時為英軍帶路甚至作戰。《倫敦畫報》還刊登了從香港找來的一群廣東苦力的素描像，這些貧苦奴工運輸隊為了錢財冒著槍林彈雨為英軍背送彈藥。他們還為英軍嚮道穿越複雜的珠江水路，甚至刺探與提供情報或直接參與作戰。第2次鴉片戰爭英法聯軍攻入天津與北京時帶著這些廣東苦力隊伍，他們也參與了英法聯軍洗劫圓明園。

第一次鴉片戰爭英軍攻打廣州時，就地召募了許多苦力協助後勤補給，甚至為英軍帶路或直接參與作戰。（圖／新浪網）

這種情況在當時相當普遍，廣東、浙江官員都曾上書道光皇帝痛陳其弊：「到處漢奸充斥，商民十有七八，皆為奸匪」。地方官一邊要對付英軍，一方面還要防著數量不少的本地援英民眾。有些官員甚至把剿滅這些「漢奸」看得比對抗英軍更重要。後來連與英人貿易的商販與苦力都被列入漢奸之列，官兵藉此搶奪商人財產，為防貧民協助英軍更是濫殺無辜，等到英軍攻入城中才發現城內百姓早已遭清官兵屠殺，為此大為驚訝。

此一官民交惡的問題一直到1900年八國聯軍攻陷北京，一些流民無賴興致勃勃地把清軍與洋人交戰當看戲，有青壯年甚至在洋人們攀牆圍攻紫禁城宮時幫著架椅扶梯。在留存下來的少數照片中，這些幫助洋人攻城的民眾表情輕鬆愉悅，可見當時清廷已失去大多數的民心，很多底層民眾也無國家民族觀念。

現代史上最知名、被兩岸都定罪為漢奸的汪精衛 。（圖／Wikipedia)

民國成立之後，國家安定沒幾年很快地又陷入軍閥混戰。到日本侵華之初，同樣又出現了大量為日本人賣命的偽軍。據統計當時為日寇作戰的偽軍多達90萬人，另有一說是高達210萬，人數比侵華日軍還多，令人歎為觀止。「918事變」之後，雖有零散的抵抗日軍戰事，漢奸問題也很嚴重。這段期間慷慨赴義者極多，賣國求榮者也不少。

漢奸一詞到了中共建政後，演出以國共鬥爭為背景的戲劇中經常被提起中共的地下工作者，當時稱之為「地下黨」，漢奸一詞也被刻意地美化，另外給了個「帶路黨」的名稱，有點「牆頭草兩邊倒」、誰給錢就給誰帶路的意思。早年大陸舞台劇或影視戲劇中的漢奸都把臉塗白，據說是藉用傳統戲台上奸臣曹操的「白臉」扮相而來，這種以白灰塗臉以傳達漢奸意象的手法，在文革時的政治批鬥中也常被使用。

抗戰時期日軍攻打南京，部份中國平民戴上日本袖章與日軍合作，被叱為漢奸。（圖／Wikipedia)

改革開放多年之後，大陸民間風氣愈來愈開放，部份知識份子親西方的言論也會被一些人扣上漢奸、洋奴的帽子。21世紀初網路快速興起，一些對政治與社會提出批評的網路名嘴或「公知」（公共知識份子），因為崇尚西方民主自由而被激進的媒體或網民指為漢奸。其實在全球化的環境下，傳統漢奸的概念已與走向國際擴大開放政策的現實不符，或許要等到中國人對自己的文化與體制有足夠民族自信心，對漢奸的恐懼感與恨意才會從人們內心的陰暗處消失。