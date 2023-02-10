中國河南省鄭州市有一名女子，近日發現認識25年的同村閨蜜，竟是公司副董事長，由於2人從小玩到大，幾乎天天見面，平常詢問工作內容，對方總說自己是賣雞蛋的，如今得知真相令她目瞪口呆。

女子表示，她和閨蜜是同村，從小就認識，2人平常會一起逛街吃飯，一個禮拜可以見面6次，卻從來不知道對方是副董事長，坦言平常聊到工作，閨蜜僅說是賣雞蛋的，卻不知道實際情形「知道她平時工作也特別辛苦，我們在一塊的時候都盡量不談工作」，現在知道閨蜜是公司副董事長，內心震驚不已，當下馬上傳訊給對方：「我今天才知道妳這麼牛X」。

閨蜜總說自己的工作是賣雞蛋的。（圖／翻攝自微博）

據天眼查APP顯示，閨蜜的公司，總共有數10家，多數為存續狀態，經營範圍包括銷售日常用品、鞋帽、化妝品、玩具、樂器、照相器材、新鮮水果、未經加工的乾果、堅果、新鮮蔬菜、服裝、廚房及洗手間用具、針紡織品、文具用品、體育用品、醫療器材、家用電器、電子產品、五金交電、鮮蛋等。

閨蜜的公司有數10家。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，引發一陣討論，網友仔細一看發現閨蜜沒說謊，紛紛留言緩頰：「閨蜜也沒說錯啊，確實是賣雞蛋的，就是規模大一點」、「可能當初企業剛起步，主營的就是雞蛋」、「人確實是在公司任實職，很厲害的」、「低調不吹牛，真好」、「確實是賣雞蛋的閨蜜呀」。

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