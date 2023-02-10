英國一名35 歲的女子瓊斯（VerityJones），從24歲開始就「不想與任何人發生關係」，於是開始了長達11年的單身生活。某天突然覺得想要有孩子，於是上網購買陌生人的DIY授精盒，沒想到一試就成功，現在跟女兒過著快樂的生活。

瓊斯從24歲開始就「不想與任何人發生關係」經歷長達11年的單身生活，某天突然覺得想要有孩子，於是上網購買陌生人的DIY授精盒，沒想到一試就成功。（圖／當事人提供）

據《每日鏡報報導，瓊斯回憶在25歲那年，她做了一個夢，夢見自己有了孩子，於是她認為是身體在提醒自己該生育了，因為她不想隨便和人發生性關係，所以就上網購買DIY授精盒，接受陌生人的捐精。

不過單身那麼久，瓊絲坦言偶爾會感到寂寞，但這種想法通常不會太久，因為她現在很享受跟女兒的「兩人世界」。（圖／當事人提供）

沒想到瓊斯竟一試就成功，於是她在2012年9月生下女兒，現在已經10歲，和瓊斯兩個人過著幸福的生活。瓊斯提到，她的母親現在仍會鼓勵她去談戀愛，朋友也不太理解她為什麼拒絕與異性交往，但她認為自己不需要有伴侶也可以快樂，因為可以不用考慮對方的感受，不用取悅對方。

根據瓊斯表示，自己聽過很多感情失敗的案例，所以不相信真愛，寧願讓女兒只有媽媽的陪伴，也不想讓她經歷父母感情破裂的爭吵過程。不過單身那麼久，瓊絲坦言偶爾會感到寂寞，她有時會想，自己是不是這輩子要一直過著無性的單身生活，但這種想法通常不會太久，因為她現在很享受跟女兒的「兩人世界」。

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