獨居在外雖然自由，但仍需注意安全以免發生危險。大陸重慶市一名獨居的年輕女子日前瞥見，家門內側不知何時被貼了一張開鎖廣告的貼紙，為此感到相當傻眼；事後她也將其拍下並發布至網上，透露自己在發現當下已報警，家中的財物均未遭竊。

綜合陸媒報導，重慶市一名獨居的年輕女子日前在社群平台發布一段影片；畫面中可以看到，她指著家門上一張銀色的開鎖廣告貼紙說，「這種開鎖的小廣告知道不？」接著表示自己身在屋內，並將房門打開，只見屋外的走道上空無一人。

對此，女子相當傻眼，先是用高八度的音調發出一聲「啊」，隨後看著銀色的開鎖廣告貼紙表示，「大哥我承認你的業務能力好，但是我已經報警了。」所幸事後她檢查，家中的財物均未遭竊。

消息曝光後掀起熱議，有網友表示「這個開鎖的一定覺得自己很聰明，想出來這麼個好點子」、「非法入侵還留下的逮捕的聯繫方式，大哥厲害」、「別摸那張紙，上面有指紋」、「開鎖佬真的無法律意識，自己把自己送進去」、「腦子都用到了技術上，膽子都用在了宣傳上，很可以」。

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