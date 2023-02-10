美國田納西州一名就讀幼稚園的女童日前在課堂所寫的作文中透露，自己的媽媽多次在盛怒下朝爸爸開槍，並說出一些帶有生命威脅的話語，事後老師見狀隨即報警；女童的媽媽遭逮後稱，的確多次在孩子們的面前對丈夫開槍。

綜合《紐約郵報》、《News Channel 3》等外媒報導，田納西州阿靈頓一名女童日前在課堂的作文中寫下，「爸爸和媽媽吵架了，媽媽叫他出去，因為他抽了太多菸，結果爸爸打媽媽的眼睛，媽媽說『看看你做了什麼』，然後從床底下拿出一把槍，當時我在客廳，姐姐和弟弟在房間裡，媽媽對著爸爸開了3槍，子彈擊中了牆壁。媽媽讓他睡在車道上的車裡，不要再回來，否則她會開槍打死他。」一番童言童語讓老師見狀不寒而慄，隨後報警。

女童的作文讓老師狀不寒而慄，隨後報警。(圖／翻攝自Shelby County Sheriff`s Office）

當地警方獲報到女童的住家，發現她的媽媽凱德拉（Kaydra Johnson）將自己和其他2名子女鎖在房間，只好將房門撬開闖入，所幸孩子們均未受傷，而牆壁上的彈孔則證實了女童在作文中所述的情況。

今年28歲凱德拉與丈夫共同撫育4名子女，對於當地警方的盤問，她先是對開槍一事直認不諱，接著解釋自己的舉止是因為丈夫沒有經過她的允許一再闖進家中，還會拿吸塵器毆打她，最後她實在受不了，才會前後多次朝對方開槍，其中有一次是3名孩子待在客廳，另一名孩子位於廁所期間發生，不過無人因此受傷。

之後警方在凱德拉的右眼發現淤血與傷口，判定其說的不是謊話，同時在家中尋獲2把槍枝，對她執行拘捕，而她和丈夫膝下的4名子女，後續會交由社會局做進一步的安置。

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