「昨天是我的新婚之夜，我在新房難過的痛哭流涕，我還應該繼續嗎？」一名大陸男網友發文抱怨，自己好不容易在36歲時結婚了，怎料迎娶當天，老婆竟因不喜歡他穿「白襯衫」大發飆，不僅婚禮當天全程臭臉，就連要肢體接觸也被躲開，讓他忍不住崩潰大哭求離。

大陸微博近日瘋傳一則貼文，一名36歲男子新婚當天穿了一套黑西裝，但媽媽卻嫌全身黑不吉利，堅持要他換上白襯衫，但老婆嫌棄白襯衫不好看就開始發脾氣，「我後來意識到，可能是襯衫的問題，我就還是換回了黑襯衫，希望去接親的時候，她看到能開心起來。」

怎料，結婚當天老婆不但全程黑臉，就連要肢體接觸也被閃躲，「拍攝的時候，需要我們做點親密的動作，我靠過去，她就往後躲，需要眼神對視，她也只會看向另一處」，臉臭到讓當天參加婚禮的親朋好友全都前來關切，「你老婆怎麼了？看起來不開心啊」，而他也只能打哈哈應付過去，強顏歡笑地招呼賓客。

該名男網友表示，婚宴儀式開始時，他緊張激動地走向老婆，但對方竟面無表情一點笑容都沒有，還冰冷冷地接過捧花，「我突然覺得我在幹什麼」，新婚之夜他終於忍不住爆哭，向老婆提離婚，「我們分開吧，妳也一直和我提分開，我同意了，妳把彩禮還了，三金退了，孩子妳要打隨妳，要留我要孩子。我們分開吧，我不想要妳了。我到底在幹什麼，這就是我期待了36年的婚禮嗎？我是做了什麼罪大惡極的事情，妳要這樣對我。妳要不想和我結婚，妳早說啊，妳幹什麼這麼對我。」

男網友透露，老婆懷胎快4個月了，雖然事後對方一直向他道歉，但他仍十分失望無法釋懷，「我和她在一起後，也沒做什麼離經叛道的事情，我到底做錯了什麼，在婚禮當天她要這麼對我？」

該篇貼文曝光後，掀起大批網友熱議，「一輩子的婚禮，全程甩臉色真的超級超級過了，直接當場問這婚還結不結了」、「婚禮這麼重要的場合還這麼不給臉...這已經不是脾氣好不好的程度，這根本就是任性妄為了」、「既然男女雙方決定結婚，那再怎麼不高興，當天也得面子上過得去吧...」、「確定是因為襯衫嗎？看起來是你個人這麼認為啊。」

不過，也有網友認為，老婆可能是因為懷孕才情緒不穩，「懷孕四個月舉行婚禮可能身體本來就不太舒服」、「懷孕了的話情緒不穩定也正常，諒解一下，感覺你們還是有感情的。」

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