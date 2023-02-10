嘉義縣阿里山鄉3歲男童於2月7日發高燒，其家屬嚇的立即將其載到醫院，不料路程太遠，需要開車2個小時的路程才能到達醫院，而男童已於途中沒了呼吸心跳，不幸身亡，檢警相驗後表示，該名男童死因為心肺衰竭的自然死亡。

據了解，阿里山鄉里佳村的3歲男童，患有腦性麻痺病史，於日前忽然發高燒，雖其母親已透過退燒藥及溫水來替其降溫，男童卻仍在送醫途中不幸身亡，急救後仍宣告不治，事後經法醫相驗，確認死因為心肺衰竭的自然死亡。

警方表示，由於該地區較為偏僻，僅有4、5戶住家，且距離醫院也至少要1小時的車程，因此男童才會來不及送醫急救，加上其患有腦性麻痺，身體素質也較普通人來的虛弱，而男童母親當時以為只是普通發燒，並未放在心上，因此讓妹妹開車帶男童外出就醫，卻不料還未抵達醫院，病情就先急轉直下。

警方提醒，若住偏遠山區的民眾要就醫的話，可先與消防局的救護車會合後送醫，節省時間進行搶救。

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