雞頭李庠岑在援交界小有名氣，過去向一名「胸比臉大」的女網紅開出援交富商，5天300萬的價碼，事後卻只給20萬，遭對方提告詐欺和「驗貨」性侵，台北地檢署偵查終結，結果出爐，而李男的黑歷史也被起底。

李男2019年透過友人私訊女網紅，告知有富商看上她，打包票5天能賺300萬，還堅持驗貨，只好在餐廳廁所掀起內衣，勘驗真假，隨後依另一名潘姓女雞頭指示入住飯店和摩鐵，分別與2名富商大戰3回。

然而，李男收到78萬元款項，和潘女分別拿走33萬、15萬傭金，扣除房間費用，女網友實際僅拿到20多萬，氣得對2人提告詐欺，並告李男在廁所對她襲胸，之後又在摩鐵假借「試車」名義性侵她。沒想到事情鬧大後，李男揚言要公開賣春一事，讓女網紅追加控告恐嚇。

李庠岑遭女網紅提告詐欺和性侵。（圖／翻攝自李庠岑臉書）

李男到案坦承仲介女網紅下海，但沒有猥褻、性侵、恐嚇等情事。檢方調查，從女網紅的內衣上驗出李男的DNA，另勘查2人對話紀錄，李男確實允諾要給300萬，明知性交易行情，卻以天價誘騙女網紅下海，涉犯強制猥褻、恐嚇等罪，另外與潘女共同涉犯詐欺、媒介性交易罪，依法將2人起訴。

至於女網紅指控性侵，因只有單一說詞，沒有任何事證可以證明，因此處分不起訴。沒想到，李男獲不起訴後，對女網紅提告，指控對方胡亂指控他性侵，涉犯誣告罪。但北檢調查後，認為女網紅並無犯意，處分不起訴。

事實上，李男大有來頭，他曾和跨性別女模劉薰愛交往，還曾和混血女模蔡瀞瑢聯手設局仙人跳。不但痛毆對方，還拿出電擊棒威脅，嚇得富商給500萬做為遮羞費，怎料李男得手後，事後又以寄送土製炸彈等方式持續恐嚇，富商陸續付了820萬，最後忍無可忍報警。李男被依恐嚇取財等罪合併判7年4月徒刑定讞，蔡女則和富商和解，因此法院判刑1年、緩刑3年，須接受法治教育、服社會勞動90小時定讞。

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