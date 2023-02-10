美國喬治亞州一所小學校長被爆，多年來和一名已婚體育老師發生性關係，甚至體育老師的正宮也在這所學校任職，更全程知情還記錄丈夫與校長發生關係的次數，甚至還曾幫忙拍攝影片與觀看兩人性行為，事件爆出後三人都辭職失業，而班克斯縣教育委員會調查結果，也發現雙方不只一次在校園內發生關係，但女校長否認曾在校園，但承認和體育老師有不正常性關係。

綜合外媒報導，1月底時小學校長唐娜指控已婚體育老師狄倫，透過竊聽她的辦公室得到學校董事會內部消息，來獲取秘密學區的消息，但這個事件落後，狄倫找上了當地教育官員，報復唐娜和她有不正當的友誼，甚至提供一張和唐娜親嘴以及和唐娜裸體在車內發生性關係的照片。

這讓教育官員與內部調查人員大為震驚，甚至還有其他照片顯示，唐娜在車上對一名男子口交，以及一名裸體女子在學校辦公室附近的房間內，體育老師狄倫也提交他和妻子與唐娜間的訊息短信，所有證據都指出唐娜與體育老師有不正常關係。

而唐娜也承認和體育老師發生關係，但否認有在校園內。另外狄倫的妻子凱西也在該學校任職，唐娜的另一名員工就表示，曾看到凱西傳給唐娜一封訊息，上面寫出「你想操我老公嗎？」，而凱西也隨即遭到調查，她承認知情老公與校長的不倫，但表示唐娜承諾會幫助他們的事業，甚至施壓她讓她老公和唐娜上床，而她也記錄了丈夫與唐娜的性關係次數，甚至拍攝與錄製影像。

最後三人都離職外，班克斯縣教育委員會也在調查後宣布，兩位教育工作者唐娜與狄倫都不能再任教，並表示「學生的安全與福祉始終是我們首要的任務，任何不道德的問題都將得到徹底調查」。

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