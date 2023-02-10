近日陸網一則報導稱，大陸四川省一名19歲的彜族女孩近日回老家，不料卻被家人逼著相親，且父母直接收下了人民幣30萬元（約新台幣132萬元）的聘金，第3天就被迫出嫁，引發熱議，不過該事件僅過了1天就出現大反轉。

《熱點新聞》報導指出，女孩年僅19歲，是四川彜族人，近日被家人喊回去過年，沒想到一回家就被懵懂地帶去相親，家裡還收了30萬聘金，根據彜族的習俗，如果收了彩禮錢不結婚或離婚，女方就要賠錢給男方，因此儘管不願意，女子只能被迫出嫁，在相親第3天便舉行了婚禮。

消息曝光後引起熱議，網友紛紛留言「19歲到結婚年齡了嗎？女方願意嗎？這是不是強迫婚姻呢？希望婦聯或者有關部門能關注女生的生活情況」、「現在竟然還有買賣婚姻」、「典型的買賣合同！賣兒賣女」。

不過事隔一天，

，坦言此事純屬炒作，她想當網紅，以此故事騙取網友可憐。該女子稱，他和丈夫談戀愛2年多才結婚，沒有30萬彩禮，沒有逼婚。

該名少女竟在個人帳號發布道歉影片，坦言此事純屬炒作。（圖／翻攝微博）

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