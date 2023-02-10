副總統賴清德9日出席前屏東縣長潘孟安新書《紅色鋼鐵人潘孟安》新書發表會時表示，潘孟安為了幫他，婉拒總統蔡英文安排的2個職務，所以沒有入閣。媒體人吳子嘉認為，潘孟安挺賴清德，如果賴清德未來當選總統，潘孟安有機會出任行政院長。

吳子嘉9日在《關鍵時刻》節目中解讀表示，賴清德認為潘孟安在挺他，沒有去總統蔡英文那邊享受部長的榮華富貴，這如同跟他講明了，潘孟安要跟他同甘共苦。潘孟安本身在新潮流內部，是比較邊緣的人，從來就不是核心，加上屏東本就是邊陲地帶，這次屏東縣長選舉，選得也很不好；潘孟安還得罪了一拖拉庫的人，大概新潮流、立委莊瑞雄也全部得罪光了。

吳子嘉認為，潘孟安本來順理成章要接農委會主委，為什麼不要了，是因為他也是前國安局長陳明通的高徒，也有論文的問題。而他現在過來挺兄弟，政治路再繼續走下去，以後不得了，擺明了在後面的選戰當中，他就是要角。

吳子嘉甚至預測，如果賴清德當上總統之後，行政院長不是鄭文燦，而是潘孟安。