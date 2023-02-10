近期的好萊塢熱話，不可不提曾經的動作一哥布蘭登費雪以《我的鯨魚老爸》傳奇性的影壇回歸。

一頭金髮、深邃漂亮的藍眼、壯碩高挑的身材，以及滿滿的男性費洛蒙，布蘭登費雪彷彿是真人版肯尼，他曾經是好萊塢最炙手可熱的動作明星，《神鬼傳奇》系列是每出必中的搖錢樹，身為喜劇動作的票房保證，他的沈寂卻來得突如其來。從某個時刻開始，或許是從《神鬼傳奇》系列被其他更有票房吸引力的電影超車之後，也或許是一連串婚姻不順、事業暴跌、病痛纏身，甚至被性騷擾，被好萊塢冷凍的風波後，布蘭登費雪從2010年後從影壇淡出，像潛水一樣不見了好多年。每當人們想起這個曾經擁有夢幻外型和際遇的男人，通常都搭配著唏噓，懷念他曾經的榮光，以及令人不捨的墜落。

而在被好萊塢及觀眾遺忘多年之後，布蘭登費雪以一個完全無法想象的樣貌回歸，那是與他全盛時期判若兩人的樣子——一個200多公斤、禿頭的中年同志樣貌。

布蘭登費雪當年以《神鬼傳奇》系列晉升票房保證。（圖／翻攝自IMDb）

好萊塢就是個製造奇蹟的場域，而我們即將要見證另外一個奇蹟的發生。以往被公認為空有外表，沒有演技的布蘭登費雪在被蓋上「過氣男星」剛印的10年之後，再度主演《我的鯨魚老爸》，反攻美國主流影壇的故事，本身就已經是個勵志的傳奇。消失在大眾視野這麼久，以如此驚人的樣貌，帶著令人汗毛直豎的演技華麗回歸。出道30年，提名金球獎影帝之後，布蘭登費雪也首次提名奧斯卡最佳男主角，成為本屆入圍名單中的大熱門，也被看好拿下他生涯中的第一座小金人。

《我的鯨魚老爸》（The Whale）是《黑天鵝》導演戴倫．亞洛諾夫斯基時隔多年再度推出的新作，改編自山謬．Ｄ．杭特的同名戲劇。劇情描述擔任線上寫作課程講師的查理在中年出櫃後，拋妻棄女和男學生私奔，而在伴侶意外離世之後，獨居的查理罹患暴食症，爆胖到200多公斤，在病入膏肓，即將告別人世的最後一星期，決定與將近10年不見的女兒艾莉見面，修復父女關係，也與身邊的人重新建立連結。

名導戴倫．亞洛諾夫斯基擅長描寫人性的惡與黑暗面，找上曾經走過地獄之路的布蘭登費雪主演《我的鯨魚老爸》，電影以文學巨擘海明威的《老人與海》對照查理的人生，他是小說中那隻被補的巨大白鯨，也是被宗教、被家庭、被同志性向、被無法自我原諒的心魔、被疾病、被空間，也被日漸龐大的身軀綁住的困獸。

以《怪奇物語》走紅的莎蒂辛克，在《我的鯨魚老爸》飾演查理正職叛逆期的女兒艾莉。（圖／車庫提供）

為了演出這個生命走向盡頭的男子，布蘭登費雪刻意增重，每日穿上100多公斤的特殊服裝及化妝，詮釋這個複雜性極高的角色，從戲裡到戲外，與角色都有各種奇異的呼應與對照。而在《怪奇物語》中飾演麥克絲，表現出彩的莎蒂．辛克飾演查理正職叛逆期的女兒艾莉，從小被父親拋棄，在缺乏父愛，母親也厭世的環境中成長，滿懷憤怒、嫉妒以及不平衡。

生命僅剩的最後一星期，在與女兒、護理師朋友，以及不明原因一再上門的傳教士經歷了各種關於宗教、性向、愛、寫作與生命的辯證之後，查理以他僅剩的時間軟化渾身是刺的女兒，試圖讓她離開自責、自憐與他所在的地獄，「妳是我這一生最偉大的成就。妳是完美的，妳會關心別人，妳會幸福的。」這句像咒語一樣的話閃閃發光，是他向女兒的贖罪，也是留給女兒的最後祝福。

「我想做對一件事就好！」這是查理在電影最後，撕心裂肺地喊出的一句話。儘管做錯一萬件事，只要能完成一件對的事就好，這句話也可以是布蘭登費雪對他自己說的。最溫暖的往往來自最寒冷的所在，善與惡是一體兩面，你以為的惡意，可能是拯救了另外一個人的善念。

布蘭登費雪被看好有望以《我的鯨魚老爸》奪下奧斯卡影帝。（圖／美聯社提供）

《我的鯨魚老爸》帶著我們走過查理的最後旅程，平淡卻深刻地，和他一起經歷了人生的錯誤、愛與悲傷，恨與原諒，以及難以跨越的每一個坎，最後掙脫肉體的束縛和牢籠，向著光的方向游去。痛苦會過去、霸凌會過去、受過的傷會過去，當你原諒自己，不再懲罰自己的那天到來，迎來的才是真正的自由。期待查理在電影裡遇到的自由，戲外的布蘭登也能得到，也希望他能以這部久等了的作品，帶回遲來的奧斯卡肯定。

《我的鯨魚老爸》上映中

《我的鯨魚老爸》電影預告

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