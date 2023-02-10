韓國可以說是最愛玩戀愛綜藝的國家，繼《換乘戀愛2》紅遍全球後，Netflix實境秀《單身即地獄》第2季也跟著登場，節目日前剛落幕，配對成功的人氣情侶檔崔瑞恩、曹隆載宣布舉辦粉絲見面會，雖因票價問題引發韓國網友反應褒貶不一，但素人情侶檔紅到開見面會，可見討論度有多熱烈。

《單身即地獄2》玩法大致與第1季相同，找來共12位俊男美女嘉賓到地獄島上共度9天8夜，只有配對成功的男女才能到天堂島上的豪華套房享受美食佳餚，雙方的年齡跟職業在地獄島上都要保密，只能在天堂島上透露，若想要進一步發展，想辦法贏得去天堂島是唯一機會。

美女藝術家崔瑞恩外表神似女團成員雪炫，曾拿下2021年韓國小姐冠軍寶座。（圖／Netflix提供）

這季成員各個來頭不小，有神似AOA女團成員雪炫的美女藝術家崔瑞恩，曾以800:1的競爭率拿下2021韓國小姐冠軍寶座，外型亮麗加上大方開朗的性格，相當受到歡迎。還有正在就讀哈佛大學高學歷美女李娜汀，未來目標明確就是想當外科醫生，看似冷淡的外表下，性格卻相當率真可愛，加上帶有點外國腔調的韓文口音，立刻吸引男嘉賓注意。

《單身即地獄2》辛瑟琪擁有甜美外型，是節目中最後歡迎的女成員。（圖／Netflix提供）

不同於第1季人氣成員宋智雅游刃有餘遊走在各個男嘉賓之間，第2季「桃花女」代表辛瑟琪就顯得真心許多，就讀首爾大學音樂系主修鋼琴的她，一出場就因甜美可愛又充滿氣質的亮麗外貌，吸引大多數男嘉賓好感，最終吸引3位男嘉賓共同競爭，選擇她為最終心動對象。節目中，她雖深深被充滿神秘魅力的人氣男成員金珍映吸引，但身邊又有一片深情的純情男崔鍾宇默默守護。究竟該選擇自己心動的對象，還是選願意為自己無條件付出的人？也成為節目看點之一。

李昭隸仍是大學生，曾在宋慧喬《黑暗榮耀》中客串演出遭到霸凌的學生。（圖／翻攝自李昭隸IG）

而擁有清新外型，彷彿兔子般嬌小可愛的女嘉賓李昭隸，則是韓陽大學戲劇電影系學生，曾在宋慧喬《黑暗榮耀》中客串演出遭到霸凌的學生，讓不少觀眾相當驚喜。李昭隸在節目中雖努力展現魅力表白心意，仍陷入無止盡的單戀，即便贏得去天堂島的機會，又擔心給對方壓力，讓棚內主持人李多熙、曹圭賢也相當心疼。

整體來說《單身即地獄2》12位成員各有感情線，其中包括單相思苦戀的昭隸、即使是「桃花女」也依舊苦惱到落淚的瑟琪；一片真心的深情男嘉賓鍾宇看著瑟琪心在別人身上，也依舊用自己的方式默默守候，期盼哪天奇蹟出現獲得芳心等等。

《單身即地獄2》節目播出後，多條感情線引發觀眾熱烈討論。（圖／翻攝自崔瑞恩IG）

即便9天8夜時間並不長，但在只能自給自足、沒有3C產品的地獄島上，似乎更有種魔力，讓人更誠實面對自己的心意。看著男女嘉賓在互動中漸漸產生情愫，有的配對一拍即合，連續聊十幾小時都不嫌累，一路雙向奔赴到最後；有的則是初見面好感在深入約會後，就一去不復返，也有始終單相思的嘉賓，最後卻意外另獲幸福。

就像節目中成員們最常給彼此加油打氣的建議：「不管怎麼樣，就聽從你自己的心吧。」不論結果如何至少不後悔，不到最後尾聲都預測不到結局，真心還是會打動人心，這或許就是戀愛綜藝最吸引人的魅力了吧！

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