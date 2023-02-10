今天受到鋒面影響，北部及東半部變天有雨！氣象專家吳德榮表示，下周二（14日）情人節將有強冷空氣南下，北台灣越晚越濕冷，下周三（15日）或下周四（16日）天氣寒冷，平地最低氣溫可降至10度以下，有機會達到「強烈大陸冷氣團」標準。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」提到，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（10日）受鋒面影響，上午有局部濃霧，北部及東半部漸轉有局部雨，氣溫降，中南部受影響較小；各地平地氣溫：北部13至21度，中部15至30度，南部16至32度，東部17至29度。

吳德榮表示，明（11日）天氣日好轉，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨；下周日（12日）至下周一（13日）白天各地晴朗穩定；氣溫逐日回升，白天微熱、早晚涼；不過下周一（13日）傍晚起將有另一波鋒面抵達，北部、東部轉為有雨的天氣。

吳德榮也說，下周二（14日）強冷空氣南下，各地氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷；下周三（15日）和下周四（16日）天氣寒冷。目前各國模擬台北測站約可降至12度、13度左右，恐有達到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團的機率；平地最低氣溫則可降至10度以下，需注意保暖。不過，各國模式仍在微調中，應繼續觀察。