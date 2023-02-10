衛冕軍勇士終有補強動作，根據《ESPN》爆料大神沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，勇士與老鷹、活塞達成三方交易，將進入聯盟始終不得志的選秀榜眼懷斯曼（James Wiseman）送往老鷹，得到老鷹的5個二輪籤，還從活塞拿下諾克斯（Kevin Knox），而活塞則是送出薩迪貝到老鷹。之後勇士又將從老鷹獲得的5個二輪籤，送往拓荒者換回舊將小培頓（Gary Payton Jr.）。

事實上懷斯曼早已經是勇士今年交易截止日的關注焦點，過去一直在討論交易這位榜眼的可能性，只是一直沒有理想報價，不過距離交易大限越來越近，勇士終於決定下手了，懷斯曼新秀合約尚未走完，就結束了在勇士的職業生涯。

同在2020年選秀會進入聯盟，愛德華茲（Anthony Edwards）在灰狼繳出符合狀元身手的表現，當年勇士在內線缺乏長人下，選擇了懷斯曼作為選秀榜眼，即使勇士極力栽培，懷斯曼仍無法打出身手，且勇士目前是衛冕軍身分，在利拚季後賽的當下也沒辦法給予懷斯曼足夠的磨練機會，效力勇士3年下來，懷斯曼一共只打了60場比賽，生涯平均攻下9.9分、5.0籃板。

懷斯曼被送往東區隊伍活塞，根據《ESPN》記者史畢爾斯（Marc Spears）說法，活塞傾向讓懷斯曼以先發身分出賽，未來有望攜手2021年狀元郎康寧漢（Cade Cunningham），至於活塞陣中的搶手貨波達諾維奇（Bojan Bogdanovic）則未被交易。