亨泰光表示，今年農曆年節提前至1月份，各通路營業天數較去年同期減少約3成，公司1月份合併營收較去年同期僅減少約19.11％，主要受惠診所通路效益持續發酵，台灣市場單日營業額較去年同期增加約28%，彌補中國大陸1月份受疫情增溫及農曆春節長假，出貨量減少的影響。

亨泰光表示，以目前訂單出貨量來看，2月份整體營運可望回溫，台灣地區主要在於寒假即將結束，家長趁開學前陪伴學童進行視力檢查，學童將進行評估近視防控方案，適應OK鏡配戴或更換OK鏡片；於中國大陸地區已恢復正常出貨節奏。

亨泰光進一步表示，功能性隱形眼鏡為剛性需求產品，較不受景氣波動影響，整體銷售可望維持穩健的成長動能；因應台灣與中國大陸的OK鏡普及率持續提升，公司五股廠的第二條全自動化產線，已於去年第四季正式加入生產行列，公司今年總產能可望再增加至60萬片；此外，公司持續研發各項客製化的功能型隱形眼鏡，今年可望於台灣地區推出兒童近視控制用光學鏡片、及推廣數位驗配OK鏡等，均可望挹注公司營運成長動能。