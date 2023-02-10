台郡今天下午舉行電話法說會，熊雅士表示，台郡近幾年專注提升5G高頻產品及技術，驅動2022年營運成長：台郡近年來專注開發及深耕5G高頻傳輸技術，隨著行動智慧化裝置對高頻傳輸需求在全球逐年成長下，我們高頻傳輸產品營收2022年較2021年成長達36%，佔營收比重從2021年的23%攀升至28%，是2022年營運成長的主要驅動者。

台郡2022年合併營收為400.7億元，年增12.7%，合併毛利率為17%，年減0.8個百分點，營業淨利率為8.8%，年減0.4個百分點，稅後盈餘為35.22億元，年增22.3%，每股盈餘為10.83元。

展望第1季，熊雅士表示，2023年第一季整體生產產值將較去年第一季減少個位數百分比。

若依全年來看，熊雅士表示，2023年生產產值則可望較2022年有個位數百分比成長，其中智慧型手機可以拿下的片數會成長，成長幅度約略高於全年平均，平板也有高頻傳輸片數成長，帶動電腦相關產品低個位數成長。

熊雅士表示，2023年成長動能來自於我們高頻傳輸技術持續獲得客戶採用，讓我們高頻傳輸產品佔比持續提升，今年5G高頻傳輸產品佔比預估將達30%以上。

台郡2023年將持續開發新LCP技術，落實精實及智慧化製造服務：因應客戶及市場趨勢需求，熊雅士表示，放眼未來3年，5G高頻傳輸需求將大幅度滲透到各終端運用市場，除目前我們已成功跨進的手機、平板、筆電、穿戴式裝置等市場，台郡將持續開發高速高層LCP新技術，多元化的進入車用、AR/VR等市場領域，以多元化創新技術的策略，來創造對客戶差異化的價值。

此外，全球產業面對AI及大數據發展趨勢，台郡2023年在營運管理上，將以精實的製造流程來提升生產效率，以及有效整合運用大數據逐步轉型為智慧工廠營運模式，為客戶提供更有效益的服務。

台郡2022年資本支出約56.93億元，折舊費用為26.68億元，熊雅士表示，經過3到4年高資本支出，現在開始收割之前的投資，未來資本支出會趨緩，預估2023年資本支出約20億元到25億元間，7成是用於設備，折舊費用預計成長10%到13%之間。

近年來地緣政治引發供應鏈移轉，台郡配合客戶海外擴產下半年可望有動作，熊雅士表示，今年下半年會先有簡單的辦公室，明年及後年會設組裝產能就近服務客戶。