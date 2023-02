美國傳奇作曲家伯特巴卡拉克(Burt Bacharach)8日被證實於家中辭世,享耆壽94歲。巴卡拉克不僅是歌手,還是作曲家、唱片製作人及鋼琴家,共獲得了六次葛萊美獎與三次奧斯卡獎的肯定,更於2008年榮獲葛萊美獎終身成就獎,被譽為是「在世最偉大的作曲家」在樂壇上頗負盛名。

綜合外媒《BBC》以及《CNN》報導,巴卡拉克經紀人指出他8日在親友陪伴下於洛杉磯家中離世,享耆壽94歲。其生涯累積創作過500多首歌曲,其中《This Guy's in Love with You(1968)》、《Raindrops Keep Fallin' on My Head (1969)》、《(They Long to Be) Close to You (1970)》,《Arthur's Theme (Best That You Can Do) (1981)》、《That's What Friends Are For (1986)》等五首歌曲,更是榮登美國告示牌排行榜榜首。此外,截至2014年為止,共有73支單曲與52支單曲各自在美國與英國擠進了音樂排行榜前40名位置。

另外,伯特巴卡拉克的善心也為人稱道,與迪翁·沃維克 (Dionne Warwick)、埃爾頓·約翰 (Elton John)、格拉迪斯·奈特 (Gladys Knight) 和史蒂夫·汪達 (Stevie Wonder)合作的歌曲《That's What Friends Are For》除了是他榮登榜首的歌曲外,這首聲援飽受愛滋病折磨患者的歌曲收益達數百萬美元,也全數捐給愛滋病研究基金會(amfAR)。

除了作曲之外,他也在其他領域上有著不俗表現,不只推出不少專輯,更多次登台演唱歌曲,並跨足影視圈,在《王牌大賤諜》系列電影、綜藝、廣告中都能見到他的身影。